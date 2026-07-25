İtalya'dan Fedorov'a Danışmanlık Teklifi - Son Dakika
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İtalya'dan Fedorov'a Danışmanlık Teklifi

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İtalya Savunma Bakanı Crosetto, Ukrayna'nın eski Savunma Bakanı Fedorov'a danışmanlık önerdi.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Ukrayna'nın yakın zamanda görevden alınan eski Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'a danışmanlık görevi teklif ettiğini söyledi.

Crosetto, İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği röportajda, "Görevden alınmasının ertesi günü onu (Fedorov'u) aradım ve 'Ne zaman Roma'ya gelip benimle danışman olarak çalışmak istersin?' dedim." ifadesini kullandı.

Fedorov'un nasıl tepki verdiğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Crosetto, Fedorov'un "duygulandığını" ve teklifi "saygı ve dostluğun bir göstergesi" olarak gördüğünü belirtti.

Crosetto, askeri inovasyonun öncüsü olarak nitelendirdiği Fedorov'un savaş alanında oyunun kurallarını tamamen yeniden yazan insanlardan biri olduğunu vurguladı.

İtalyan Bakan, Fedorov'un önce Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı direnmesine ve ardından yeni teknolojiler aracılığıyla savaş alanı uygulamalarını yeniden şekillendirerek inisiyatifi yeniden ele geçirmesine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Savunma Bakanı ile askeri kanat arasındaki anlaşmazlık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov ile Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ve ekibi arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu söylemişti.

Zelenskiy, aynı akşam Fedorov'un yerine vekaleten Ukrayna Güvenlik Servisi Geçici Başkanı Yevgeni Khmara'nın getirildiğini bildirmişti.

Kiev başta olmak üzere Odessa, Lviv ve ülkenin çeşitli kentlerinde 16 Temmuz'da Fedorov'a destek gösterileri başlamıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'dan Fedorov'a Danışmanlık Teklifi - Son Dakika

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