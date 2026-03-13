İtalya'dan Lübnan'a Acil Yardım - Son Dakika
İtalya'dan Lübnan'a Acil Yardım

13.03.2026 00:01
İtalya, Lübnan'daki insani krize karşı 10 milyon avro acil yardım paketi açıkladı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Lübnan'daki ciddi insani duruma karşı mücadele için 10 milyon avro değerinde acil yardım yapacaklarını bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Tajani, Lübnan'daki ciddi insani durumu ele alabilmek ve ülkede yerinden edilenlerin sayısının artması, bunun da sosyo-ekonomik istikrar üzerinde yarattığı ciddi etkilerle mücadele için bugün 10 milyon avro değerinde yeni bir acil yardım paketi açıkladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, acil yardım paketinin, 6 milyon avroluk ikili girişim kapsamında yapılacak bir yardımı içerdiği bunun ayrıca Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) tarafından yönetilen Lübnan İnsani Yardım Fonu'na 2 milyon avroluk katkı ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonuna 2 milyon avroluk destek de olmak üzere toplam 10 milyon avroyu bulacağı belirtildi.

İkili yardım programı kapsamında Lübnan Dağı bölgesindeki "en savunmasız" Hristiyan toplulukları da dahil olmak üzere yaklaşık 220 bin kişiye temel yardım, gıda güvenliği, ilk karşılama ve hijyen hizmetleri sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, yine İtalya tarafından organize edilen yaklaşık 30 tonluk insani yardım taşıyan bir uçuşun da hazırlık aşamasında olduğu, bu sevkiyatta termal battaniyeler, kişisel hijyen malzemeleri, su depolama ve taşıma ekipmanları ile yemek hazırlama setleri bulunacağı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 artarak 687'ye, yaralı sayısının ise 1768'e yükseldiğini açıklamıştı.

Hükümet, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

