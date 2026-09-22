İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Erkaçi ile Hürmüz ve Babulmendeb'i ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Erkaçi ile Hürmüz ve Babulmendeb'i ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İranlı mevkidaşı Abbas Erkaçi ile Hürmüz Boğazı, Lübnan ve Yemen'deki gelişmeleri görüştü. Tajani, Hürmüz'ün yeniden açılması müzakerelerinin yanı sıra Babulmendeb'de gemi trafiğinin güvence altına alınmasının ihracat için önemini belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erkaçi ile Hürmüz Boğazı, Lübnan ve Yemen'deki son gelişmeleri görüştüklerini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan iki bakanın, burada bazı konuları ele alan bir görüşmede bir araya geldikleri belirtildi.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, bölgedeki gerginlik sebebiyle gemi trafiğinin durduğu Hürmüz Boğazı'na işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz'ün yeniden açılması için müzakereleri ele aldık. Geçen haziran ayındaki mutabakat zaptı, bir anlaşmanın mümkün olduğunu gösterdi ve İtalya, seyrüsefer özgürlüğünün tam olarak yeniden sağlanması ve çatışmanın sona ermesi için atılacak her adımı desteklemeye devam edecektir."

İtalyan Bakan, Erakçi ile Lübnan ve Yemen'deki krizleri de görüştüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Babulmendeb Boğazı'ndan ticari gemi trafiğinin güvence altına alınması ihracatımız için çok önemlidir. İran'ı bölgeye barış ve istikrar getirecek siyasi ve diplomatik çözümleri teşvik etmek için nüfuzunu kullanmaya teşvik ettim. Ayrıca nükleer silahların yayılmasına karşı uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesinin, insan haklarına ve özellikle kadınların kişisel özgürlüklerine saygının önemini vurguladım."

Kaynak: AA
Antonio TajaniHürmüz BoğazıDış PolitikaGüvenlikPolitikaİhracatLübnanİtalyaGüncelYemenDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay’da eşini vuran şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı Emine Çil 2 çocuk annesiydi Hatay'da eşini vuran şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı! Emine Çil 2 çocuk annesiydi
Şişli’de korkunç olay: Silah sesine koştu, oğlunu başından vurulmuş buldu Şişli'de korkunç olay: Silah sesine koştu, oğlunu başından vurulmuş buldu
YENİ Parti kapatılacak mı Özel’e yakın isim son planı açıkladı YENİ Parti kapatılacak mı? Özel'e yakın isim son planı açıkladı
Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin’i savaşın eşiğine getirdi Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD ile Çin'i savaşın eşiğine getirdi
Fransa dönüşü gözaltına alınan Afra Saraçoğlu serbest bırakıldı Fransa dönüşü gözaltına alınan Afra Saraçoğlu serbest bırakıldı
Servetiyle Cristiano Ronaldo’yu dörde katladı Bu isme çok şaşıracaksınız Servetiyle Cristiano Ronaldo'yu dörde katladı! Bu isme çok şaşıracaksınız
18:54
Hazmedemediler Erdoğan konuşurken, İsrail’in BM temsilcisi salondan ayrıldı
Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi Salonda alkış tufanı kopartan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi! Salonda alkış tufanı kopartan sözler
18:32
BM Genel Kurulu’nda konuşan Trump’a soğuk duş: Küba heyeti salonu terk etti
BM Genel Kurulu'nda konuşan Trump'a soğuk duş: Küba heyeti salonu terk etti
18:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manisa’daki okul saldırısı için ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk yorum
18:16
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
17:30
Trump BM’de konuştu İran’a önce yüklendi sonra anlaşma için tarih verdi
Trump BM'de konuştu! İran'a önce yüklendi sonra anlaşma için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 19:28:43. #.0.2#
SON DAKİKA: İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Erkaçi ile Hürmüz ve Babulmendeb'i ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement