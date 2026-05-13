İtalya, Hürmüz Boğazı'na Mayın Avlama Gemisi Gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya, Hürmüz Boğazı'na Mayın Avlama Gemisi Gönderiyor

13.05.2026 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya, Hürmüz Boğazı'nda barış sağlanması için iki mayın avlama gemisini bölgeye konuşlandırmayı planlıyor.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD/İsrail-İran savaşında barış sağlanması durumunda Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması amacıyla vakit kaybedilmeden göreve başlanabilmesi için İtalyan donanmasına ait 2 mayın avlama gemisini bölgeye yakın konuşlandırmaya hazırlandıklarını söyledi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Bakan Crosetto, bu sabah Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile parlamentonun üst kanadı Senato'nun dışişleri ve savunma ortak komisyonunun toplantısına katıldı.

Crosetto, burada ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Barış sağlanırsa, müttefik ülkelerin tüm birliklerinin Körfez'e ulaşması neredeyse 1 ay sürecek. Önlem amacıyla iki mayın avlama gemisini Boğaz'a nispeten daha yakın konuşlandırmaya hazırlanıyoruz." dedi.

Crosetto, İtalyan donanmasına ait iki mayın avlama gemisinin ilk aşamada Kızıldeniz'de halihazırda İtalyan parlamentosunun da yetki verdiği Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de yürüttüğü Aspides deniz operasyonu gibi uluslararası görevlere dahil olacağını kaydetti.

Hürmüz Boğazı'na yönelik bir misyonu 40 ülkenin değerlendirdiğini dile getiren Crosetto, "Bugün 40 ülke, koşullar elverir el vermez Hürmüz Boğazı'nı serbest ve geçilebilir hale getirmeye katkı sunmayı değerlendiriyor. Bu ülkelerden 24'ü, bugün o bölgede bulunan ve ne konumu ne de sayısı kimse tarafından, hatta İranlıların kendileri tarafından bile bilinmeyen mayınların temizlenmesinde faydalı olacak son derece uzmanlaşmış unsurlarla katılma yönünde prensipte hazır olduklarını bildirdi." diye konuştu.

"Hürmüz'e bir misyon, meşru uluslararası yasal çerçeve ve ilgili tüm tarafların onayını gerektirir"

Bakan Crosetto, Hürmüz Boğazı için uluslararası yasal çerçevenin gerekliliğine işaret ederek, "Hürmüz'e bir misyon, meşru bir uluslararası yasal çerçeve ve ilgili tüm tarafların onayını gerektirir. Açıkçası, her türlü misyon, o bölgedeki tüm ülkelerin onayını gerektirir. İran onay vermezse, barışçıl şekilde ilerleyebilecek bir misyon olmaz. Bu durumda, bombalanma riskiyle karşı karşıya kalırız." ifadelerini kullandı.

İtalya Savunma Bakanı, yapılan açıklamaları takip ettiklerini ve bunlara bakıldığında Körfez'de ateşkesin şu an için uzak olduğunu düşündüğünü ama sağduyunun galip gelmesini umduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Tajani de herhangi bir yanlış anlaşılma olmasını istemediklerini belirterek, "Körfez'de yeni bir askeri misyonun yetkilendirilmesini istemiyoruz ancak hükümetin barışa olan bağlılığını ve uluslararası koalisyona katılımımıza yol açabilecek yolu paylaşıyoruz. Bu taahhüt ancak düşmanlıkların kesin olarak sona ermesinden sonra gereklidir." diye konuştu.

Tajani, ayrıca İsrail'in, Filistinli esirlere yönelik idam cezasını da geri çekmesi gerektiğini ve İtalyan hükümetinin, İsraillilerin Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbetmesine karşı olduklarını belirtti.

Bu arada, muhalefetteki sol partilerin parlamenterleri de bakanlara, İtalya'nın 14 Nisan'da İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya alma kararının ne zaman devreye gireceği ve detaylarına ilişkin bakanlara sorular yöneltirken, sorularına tam yanıt alamamaları dolayısıyla hükümeti eleştirdi.

Diğer yandan İtalyan hükümetinin, Hürmüz Boğazı'na yönelik muhtemel uluslararası askeri bir misyonda İtalyan askerlerini görevlendirebilmesi için parlamentodan onay alması gerekiyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya, Hürmüz Boğazı'na Mayın Avlama Gemisi Gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:06:13. #7.12#
SON DAKİKA: İtalya, Hürmüz Boğazı'na Mayın Avlama Gemisi Gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.