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İtalya İtfaiyesi Sicilya'da Mahsur Kalan Dağcıyı Kurtardı - Son Dakika
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İtalya İtfaiyesi Sicilya'da Mahsur Kalan Dağcıyı Kurtardı

İtalya İtfaiyesi Sicilya\'da Mahsur Kalan Dağcıyı Kurtardı

İtalya itfaiyesi, Sicilya'da dağlık bölgedeki sarp yamaçta mahsur kalan bir dağcıyı helikopterle kurtardı. İtfaiye ekipleri, dağcının tırmanış sırasında yönünü kaybederek mahsur kaldığını ve bölgenin yayan inişi imkansız hale getirecek diklikte olduğunu belirtti. Dağcının sağlığı iyi durumda.

02.02.2024 14:01
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İtalya itfaiyesi, Sicilya'da dağlık bölgedeki sarp yamaçta mahsur kalan dağcıyı helikopterle kurtardı. O anlar itfaiyenin kamerasına yansıdı.

İtalya itfaiyesinden bugün yapılan açıklamada, tırmanış sırasında yönünü kaybederek sarp yamaçta mahsur kalan bir adamı helikopterle kurtarıdıklarını duyurdu. İtfaiye, bölgenin yayan inişi imkansız hale getirecek diklikte olduğunu, helikopterle yanaşarak dağcıya ulaştıklarını ifade etti. Dağcının sağlığının iyi olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İtalya İtfaiyesi Sicilya'da Mahsur Kalan Dağcıyı Kurtardı - Son Dakika
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