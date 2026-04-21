İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı Türkiye'de

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Carmine Masiello'yu kabul etti.

Genelkurmayın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Carmine Masiello'yu kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Kabulde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.