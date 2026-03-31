İtalya, Kudüs'te Hristiyan Ayinini Protesto Etti

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ve beraberindeki heyetin, Hristiyan inancında "Palmiye Pazarı" olarak anılan gün ayin için işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne girişinin İsrail polisince engellenmesi nedeniyle İsrail'in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled'in Bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin talimatı üzerine, İsrail'in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled'in, bu sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve Bakanlık Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi İşler Genel Direktörü Cecilia Piccioni ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Büyükelçi'nin çağrılması, Palmiye Pazarı günü Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ile 'Kutsal Toprakların Muhafızı' Başrahip Francesco Ielpo'nun Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne girişinin engellenmesi nedeniyle protesto amacıyla gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Kardinal Pizzaballa'nın Kıyamet Kilisesi'ne girerek ayin yapması amacıyla verdiği yeni talimatların ardından durum değerlendirmesi yapıldığı belirtilen açıklamada, "İsrailli Büyükelçi'ye, Kudüs'ü kendi inançlarının doğduğu yer olarak gören tüm inananlar için din özgürlüğünün korunmasının İtalya açısından gerekli olduğu aktarıldı." denildi.

Açıklamada, İsrail makamlarından, Kudüs ve Batı Şeria'daki Hristiyan toplulukların varlığının korunmasının talep edildiği bildirildi.

"İtalya'ya göre idam cezası, insanlık dışı ve aşağılayıcı bir cezadır"

Açıklamada, görüşmede İsrail parlamentosu Knesset'te görüşülen idam cezasına ilişkin olası yeni düzenlemenin de ele alındığı, İsrail hükümeti ve Knesset üyelerinin bu düzenlemeyi yeniden değerlendirmeye çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "İtalya'ya göre idam cezası, insanlık dışı ve aşağılayıcı bir cezadır ve caydırıcı bir etkisi yoktur. Bu nedenle idam cezasına karşıyız ve bunun reddini temel bir değer olarak görmekteyiz." ifadelerine yer verildi.

İsrail Büyükelçisi'ne Gazze'deki durumun da hatırlatıldığı aktarılan açıklamada, "Gazze'deki Filistin halkının koşulları, İsrail hükümetinin en büyük önceliği olmaya devam etmelidir. Biz de hükümetten, sivil nüfusun beslenme, sağlık ve genel sosyal koşullarında önemli bir iyileşme sağlamak için her türlü önlemi almasını istedik." denildi.