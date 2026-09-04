İtalya, Mısır ile Etiyopya arasındaki Nil su krizinde arabuluculuk teklif etti - Son Dakika
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İtalya, Mısır ile Etiyopya arasındaki Nil su krizinde arabuluculuk teklif etti

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İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Mısır ile Etiyopya arasındaki su krizinin çözümü için iki ülkenin de istemesi halinde arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını söyledi. Mısır ve Etiyopya'nın kabul etmesi durumunda Roma'da diyalog masası kurulabileceğini belirten Tajani, Nil Nehri'nin Mısır için hayat anlamına geldiğini vurguladı.

İtalya, Mısır ile Etiyopya arasındaki su krizine çözüm bulmak için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Mısır'ın El-Ahram gazetesinin haberine göre, Mısır'ı ziyaret eden İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İtalyan Dışişleri Bakanı, "Her iki ülke de isterse, Mısır ve Etiyopya arasındaki su krizine bir çözüm bulmak için tüm taraflarla arabuluculuk yapmaya hazırız. Nil Nehri, Mısır için bizzat hayat demektir." dedi.

İtalya'nın Etiyopya ile iyi ilişkileri bulunduğuna işaret eden Tajani, bu ilişkiden yararlanarak mevcut krize çözüm bulmaya hazır olduklarını vurguladı.

Mısır ve Etiyopya'nın kabul etmesi durumunda Roma'da diyalog masası kurulabileceğini dile getiren İtalyan Dışişleri Bakanı, uluslararası hukuk uyarınca Mısır'ın ihtiyaç duyduğu suyu elde etmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılması gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ise Kahire'de düzenlenen Mısır-İtalya Yüksek Komitesi'nin ilk toplantısında ülkesinin Nil Nehri suları konusundaki tutumunu yineledi.

Abdulati, Nil Nehri meselesinin Mısır için "varoluş ve ulusal güvenlik meselesi olduğunu, ülkesinin hiçbir koşulda su güvenliğini tehlikeye atmayacağını" vurguladı.

Nil üzerindeki anlaşmazlık sürüyor

Etiyopya'nın 2011 yılında yapımına başladığı Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi konusunda Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında uzun süredir görüş ayrılıkları yaşanıyor.

Mısır ve Sudan, doldurma ve işletme kurallarına ilişkin hukuki açıdan bağlayıcı üçlü bir anlaşmaya varılmasını talep ederken, Etiyopya bağlayıcı bir anlaşmaya gerek olmadığını ve kimsenin çıkarına zarar verme niyeti taşımadığını savunuyor.

Üç ülke arasındaki müzakereler, 3 yıllık aranın ardından 2023'te yeniden başlamış ancak 2024 yılında tekrar askıya alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya, Mısır ile Etiyopya arasındaki Nil su krizinde arabuluculuk teklif etti - Son Dakika

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