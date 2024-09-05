İtalya'nın Kuzeyinde Şiddetli Fırtına ve Yağışlar Sel ve Taşkınlara Yol Açtı - Son Dakika
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İtalya'nın Kuzeyinde Şiddetli Fırtına ve Yağışlar Sel ve Taşkınlara Yol Açtı

İtalya'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar, Piyemonte ve Lombardiya bölgelerinde sel ve taşkınlara neden oldu. Fırtına ve yağışlı hava ülke genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok kişi mahsur kaldı ve evler su altında kaldı. Venedik'te ise deniz suları yükseldi.

05.09.2024 18:48
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İtalya'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar, Piyemonte ve Lombardiya bölgelerinde sel ve taşkınlara neden oldu.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Atlantik üzerinden gelen ve ülkenin kuzeybatısından giriş yapan fırtına ve yağışlı hava, Piyemonte ve Lombardiya bölgeleri başta olmak üzere ülke genelinde farklı boyutlarda sel, heyelan ve taşkınlara yol açarak, hayatı olumsuz etkiledi.

Torino kenti yakınlarında Canavese'de 58 yaşındaki bir çiftçi, traktörüyle beraber Orco Nehri'nin taşan sularına kapılarak kayboldu. Çiftçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Piyemonte'nin Susa Vadisi'nde de bir köprünün sel suları nedeniyle çökmesi sonucu yaklaşık 50 kişi bölgede mahsur kaldı.

Vadide fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın kırıldığı ve heyelanlarla bazı yolların kapandığı da kaydedildi.

Kuvvetli yağışlar, Lombardiya Bölgesi'nin başkenti olan ülkenin ikinci büyük kenti Milano'da da kent merkezinden geçen Lambro ve Seveso çaylarının taşmasına neden oldu.

Lambro ve Seveso'nun taşması sebebiyle çok sayıda cadde su altında kalırken, ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını da su bastı.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala da Lambro Çayı'nın taştığı noktalarda incelemelerde bulundu.

Yağışlı havanın etkili olduğu bölgelerde ikamet edenlerden evlerinin bodrum ve zemin katlarından uzak durmaları istendi.

Kuzeydeki bir diğer bölge Veneto'nun başkenti Venedik'te de San Marco Meydanı, aşırı yağışların etkisiyle yükselen deniz sularının altında kaldı.

Kanallarla kaplı Venedik kent merkezinde suların 99 santimetreye kadar yükseldiği haberlere yansıdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'nın Kuzeyinde Şiddetli Fırtına ve Yağışlar Sel ve Taşkınlara Yol Açtı - Son Dakika

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