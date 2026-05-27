İtalya'nın Lig Partisi'nden Ukrayna'ya Ret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya'nın Lig Partisi'nden Ukrayna'ya Ret

27.05.2026 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lig Partisi, Ukrayna'nın AB üyeliğine kesinlikle karşı olduklarını açıkladı.

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının küçük ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğine "kesinlikle karşı" olduğunu bildirdi.

"AB Komisyonu'nun Kiev ile ön fasılları açmaya hazır olduğuna" dair haberlerin ardından İtalya'da koalisyonun küçük ortağı olan ve daha önce Rusya'ya yakınlığıyla da gündeme gelen Lig Partisinden Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı açıklama geldi.

Lig Partisinden yapılan yazılı açıklamada, "Lig, Ukrayna'nın AB'ye katılma olasılığına kesinlikle karşıdır. Diğer ülkelerin yıllarca süren çalışmalar sonucunda elde ettiği veya elde etmek üzere olduğu gerekli şartları karşılamamasının yanı sıra Kiev'in AB'ye girişi muazzam ekonomik ve sosyal zararlara yol açacaktır." ifadesi kullanıldı.

Lig Partisinin liderliğini, geçmişte Rusya'ya yaptığı ziyaretler ve bu ülkeye yakın açıklamalarıyla tanınan, zaman zaman Ukrayna'ya yönelik silah yardımlarının savaşı uzattığını savunan ve Meloni hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini yapıyor.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ukrayna'yı, AB'ye getirecek bir süreci başlatmaktan yanayız ancak diğer aday ülkeleri de unutmamalıyız. Bizim için öncelik, Balkanlar'dır. Bununla birlikte Ukrayna ve Moldova da bir süreç başlatmalı, yolsuzlukla mücadele etmeli ve AB'nin parçası olmak için kurallara uymalıdır. Biz onlara yardımcı olmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Ukrayna'nın üyelik süreci

Ukrayna, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşın ardından 28 Şubat 2022'de AB'ye üyelik başvurusunda bulunmuştu.

AB Komisyonu, başvuruya ilişkin görüşünü 17 Haziran 2022'de açıklamış ve ardından 23 Haziran 2022'de AB Konseyi Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü vermişti.

AB Konseyi, 14-15 Aralık 2023'te düzenlenen zirvede, Ukrayna için müzakerelerin başlatılması yönünde karar almıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, İtalya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'nın Lig Partisi'nden Ukrayna'ya Ret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırıya 6 tutuklama Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıya 6 tutuklama
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bayram namazında ilk saf Iğdır’da tutuldu Bayram namazında ilk saf Iğdır'da tutuldu

23:57
UEFA Konferans Ligi’nde şampiyon Crystal Palace
UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace
23:21
Yunan savaş uçakları, Türkiye’ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
22:53
Galatasaray’da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
21:00
Özgür Özel’in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Özgür Özel'in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
20:55
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
20:53
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 00:09:28. #7.13#
SON DAKİKA: İtalya'nın Lig Partisi'nden Ukrayna'ya Ret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.