İtalya'nın Milano kentinde şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açtı - Son Dakika
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İtalya'nın Milano kentinde şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açtı

İtalya\'nın Milano kentinde şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açtı

Milano'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Sular altında kalan cadde ve sokaklar trafiğe kapandı. İtfaiye ve Kızılhaç ekipleri tahliye operasyonlarına yardımcı oldu. Ayrıca, Monza'da da sel tehlikesi nedeniyle okullar boşaltıldı ve Monza Parkı ziyarete kapatıldı.

15.05.2024 17:29
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İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle şehrin bazı noktalarında su baskınları yaşanırken bazı yollar trafiğe kapandı.

Milano'da dün akşam başlayan ve bu sabah da devam eden aşırı yağışlar, kentte günlük hayatı olumsuz etkileyerek aksaklıklara yol açtı.

Kent yakınlarından geçen Lambro Çayı'nın aşırı yağış nedeniyle taşması sonrası kentin doğusundaki bazı bölgelerde su baskınları yaşandı.

Sular altında kalan cadde ve sokaklar ulaşıma kapandı.

İtfaiye ekiplerinin, etkilenen kent sakinlerine botlarla yardım ettiği ve su baskını yaşanan yerlerde tahliye operasyonları yaptığı, Kızılhaç ekiplerinin de yiyecek ve içecek dağıttığı görüldü.

Söz konusu yerlerde bazı hanelere elektrik verilemediği kaydedildi.

Bu arada, aşırı yağışların etkili olduğu Milano'nun kuzeyindeki komşu kent Monza'da da kreş ve ilk dereceli okulların, sel tehlikesi nedeniyle tedbir maksatlı boşaltıldığı belirtildi.

Büyük kısmı sular altında kalan Monza Parkı'nın da ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'nın Milano kentinde şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açtı - Son Dakika

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