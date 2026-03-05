İtalya, Orta Doğu'ya Askeri Destek Gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya, Orta Doğu'ya Askeri Destek Gönderiyor

İtalya, Orta Doğu\'ya Askeri Destek Gönderiyor
05.03.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya, Orta Doğu'ya hava savunma sistemleri ve Kıbrıs'a deniz kuvvetleri gönderme hazırlığında.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Orta Doğu'ya hava savunma sistemleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) de deniz kuvvetlerinden unsurlar göndererek savunmalarına destek verme hazırlığında olduklarını söyledi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın bölge ülkelerine misillemeleriyle süren Orta Doğu'daki krize ilişkin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Savunma Bakanı Crosetto, İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisine bilgi verdi.

Crosetto, İran'dan Körfez ülkeleri ve bölge ülkelerine fırlatılan balistik füzeleri hatırlatarak, "Bu, İtalya'nın istediği veya arzuladığı bir savaş değil. Türkiye'de ve Kıbrıs'ta yaşananlar nedeniyle, Genelkurmay Başkanı'na ulusal hava ve balistik füze savunmasının en yüksek seviyeye çıkarılması talimatı verdim. NATO ve müttefiklerle koordinasyon halindeyiz çünkü pervasız bir tepki karşısında her şeyin beklenebileceğini söylüyorum." dedi.

İtalya'nın Orta Doğu'daki askeri varlığını yeniden değerlendirdiğini belirten Bakan Crosetto, "Bölgedeki varlıklarımızı yeniden değerlendirmeli ve zor durumdaki dost ülkelerin taleplerine cevap vermeliyiz. Orta Doğu'da insansız hava aracı ve füze savunma sistemleriyle çok yönlü bir varlık konuşlandırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Crosetto, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ilgili maddeleri uyarınca GKRY'nin korunmasına dair bir sinyal vermek istediklerine işaret ederek, "Birkaç gün içinde İspanya, Fransa ve Hollanda ile beraber Kıbrıs'ı korumak için deniz kuvvetleri göndereceğiz." ifadesini kullandı.

"Çatışmanın tırmanma riski gerçek anlamda mevcut"

Tajani de dün İran'dan ateşlenerek Türkiye'nin hava sahasına yönelen balistik mühimmatın düşürülmesini hatırlatarak, "Ne yazık ki son birkaç saatte durum daha da olumsuz bir gelişme gösterdi. İran, Körfez ülkeleri genelinde stratejik altyapı, askeri tesisler, havaalanları, oteller, yerleşim merkezleri ve diplomatik misyonlara karşı füze ve insansız hava araçlarıyla ayrım gözetmeyen saldırılar düzenlemeye devam ediyor ve bu sabah da Azerbaycan'a saldırdı." dedi.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in hava savunma sistemlerinin, İran'dan fırlatılan füzeleri engellemeye çalıştığını söyleyen Tajani, "Bu sürekli gelişen durumda, çatışmanın tırmanma riski gerçek anlamda mevcut." diye konuştu.

Tajani, kriz bölgelerinde doğrudan ya da dolaylı etkilenen 100 bin kadar İtalyan bulunduğunu, önceliklerinin bölgedeki vatandaşlarının güvenliği olduğunu ayrıca Körfez ülkelerindeki vatandaşlarının tahliye edilmesine yönelik "charter" seferlerin gelecek günlerde süreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Kıbrıs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya, Orta Doğu'ya Askeri Destek Gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

14:41
İran: Azerbaycan’ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
14:16
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı
''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:58:11. #7.13#
SON DAKİKA: İtalya, Orta Doğu'ya Askeri Destek Gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.