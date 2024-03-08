İtalya Sahil Güvenlik Ekipleri, Lampedusa Adası Açıklarında Mahsur Kalan 46 Göçmeni Kurtardı

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İtalya Sahil Güvenlik ekiplerinin, Akdeniz'i aşarak Lampedusa Adası açıklarındaki kayalıklara kadar ulaşıp burada mahsur kalan 46 düzensiz göçmeni kurtardığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya Sahil Güvenlik ekipleri İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası'nın en batı ucundaki kayalıklara ulaşıp burada mahsur kalan 46 göçmeni kurtardı.

Ekipler, bu sırada 1 göçmenin de cesedini buldu. Göçmenlerin, Pakistanlı ve Mısırlı oldukları kaydedildi.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkeye 1 Ocak'tan bugüne kadar denizi aşarak gelen düzensiz göçmen sayısı 4 bin 979 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı, 15 bin 107 olmuştu.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu kuruluşlar, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Sivil toplum kuruluşları geçen yıldan bu yana da İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da bazen Malta oluyor.

Diğer yandan teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.