İtalya, Slovenya sınırındaki Schengen kontrolü yerine alternatif arayışta - Son Dakika
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İtalya, Slovenya sınırındaki Schengen kontrolü yerine alternatif arayışta

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İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Slovenya sınırındaki Schengen sınır kontrolü yerine güvenliği sağlayacak alternatif tedbirler üzerinde mutabık kalındığını söyledi. Tajani, Fransa sınırındaki gibi karma polis işbirliği modelinin düşünüldüğünü belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya ve Slovenya sınırında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında serbest dolaşımı sağlayan Schengen anlaşması askıya alınarak getirilen sınır kontrolü uygulamasının yerine güvenliği ve düzensiz göçle mücadeleyi güvence altına alacak alternatif çözümleri değerlendirdiklerini söyledi.

Tajani, İtalya'nın kuzeydoğusundaki komşusu Slovenya'nın Nova Gorica kentinde ev sahibi ülkenin Dışişleri Bakanı Tone Kajzer ile görüştü. İki ülke ilişkilerini ele alan iki bakan daha sonra ortak basın açıklaması yaptı.

İtalya ve Slovenya arasında Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Ekim 2023'te yürürlüğe konulan ve son olarak 18 Aralık'a kadar uzatılan sınır kontrolü tedbirine değinen Tajani, son uzatmanın ardından bu tedbir yerine güvenliği ve düzensiz göçle mücadeleyi güvence altına alacak, üzerinde mutabık kalınmış alternatif tedbirlerin uygulanması olasılığını olumlu değerlendirdiklerini ifade etti.

Tajani, bu konuyu İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile görüştüğünü belirterek, "Fransa sınırında olduğu gibi İtalyan ve Fransız polislerin birlikte görev yaptığı karma bir işbirliği modeli üzerinde düşünülüyor." dedi.

Slovenya sınırındaki Schengen'i askıya alma tedbirini, son haftalarda Sebte'de göç akınına uğrayan İspanya'ya da uyguladıkları ve bu nedenle Madrid yönetiminin Roma'ya sert tepki gösterdiği hatırlatılan Tajani, "Bu kimseye karşı bir tutum değil, siyasi bir pozisyon da değil. Bizim meselemiz iç ve sınır güvenliğini sağlamak. İspanya ile sınırımız yok. İspanya'dan gelen gemiler ve uçaklar var ve bence Sebte'deki durum dramatik olmaya devam ettiği sürece bu karar doğru." diye konuştu.

Tajani, ayrıca İtalya'nın Trieste ve Slovenya'nın da Koper limanlarını içeren, alım kapasitesini güçlendiren ve ihracatı teşvik eden bir liman sistemi kurulabileceğine değinerek, Trieste ve Koper'in ikiz liman olabileceklerini söyledi.

Ev sahibi Bakan Kajzer de Tajani'nin açıklamasını yineleyerek, "Bizim çıkarımız, limanlarımızın organik olarak işbirliği yapmasıdır." dedi.

"Slovenya ve İtalya mükemmel ilişkilere ve birçok ortak çıkara sahip"

Kajzer, Slovenya için önemli bir komşu olduğunu ifade ettiği İtalya'yı ortak ve müttefik olarak gördüklerini dile getirdi.

İtalya'daki Sloven azınlığın durumunu da konuştuklarını aktaran Kajzer, "Ulusal azınlıklarımız yalnızca ilişkilerimizin bir parçası değil, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki en önemli köprülerden biridir. İtalya'nın Sloven azınlığın korunması için ayırdığı kaynakları artırmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Kajzer, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar avroya ulaştığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Rakamlar, ekonomilerimizin bugün bile birbirine sıkı biçimde bağlı olduğunu gösteriyor. Ancak hedefimiz yalnızca ticareti artırmak olmamalı. Bir adım daha ileri gitmeli ve en yüksek katma değerin yaratıldığı alanlarda bilgi birikimimizi, şirketlerimizi ve inovasyonlarımızı bir araya getirmeliyiz. Slovenya ve İtalya mükemmel ilişkilere ve birçok ortak çıkara sahip. Komşu ve dost ülkeler olarak bu ilişkileri daha da güçlendirmek için her türlü imkana sahibiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya, Slovenya sınırındaki Schengen kontrolü yerine alternatif arayışta - Son Dakika

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