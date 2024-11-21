İtalya UCM'den Netanyahu ve Gallant'ı tutuklayabilir - Son Dakika
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İtalya UCM'den Netanyahu ve Gallant'ı tutuklayabilir

İtalya Savunma Bakanı Crosetto, UCM'nin emirlerine uymak zorunda olduklarını belirtti.

21.11.2024 23:16
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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkartmasının "yanlış" olduğuna inandığını, ancak her ikisinin de İtalya'ya gelmeleri durumunda uluslararası hukuk gereği onları tutuklamak zorunda kalacaklarını söyledi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Crosetto, bir kanalda yaptığı konuşmada, UCM'nin bugün Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkartmasının "yanlış" olduğuna inandığını belirterek, "UCM'ye taraf olduğumuz için, Netanyahu ve Gallant İtalya'ya gelirlerse onları tutuklamak zorunda kalırız. Bu siyasi bir karar değil, uluslararası bir mevzuatın uygulanmasıdır." dedi.

Diğer taraftan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise UCM'nin kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kararın içeriğinin ne olduğunu ve mahkemeyi bu karara iten nedenleri göreceğiz. Mahkemenin siyasi değil, hukuki bir rol oynaması gerektiğini her zaman hatırlayarak UCM'yi destekliyoruz. Müttefiklerimizle birlikte ne olacağını ve ne yapacağımızı, nasıl davranmamız gerektiğini değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Tajani'nin bu açıklaması, muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) parlamento grubunda yer alan milletvekili ve senatörlerin tepkisini çekti.

M5S parlamenterleri, ortak açıklamalarında, Bakan Tajani'nin sözlerinin "şok edici ve utanç verici" olduğunu belirterek, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Lahey'deki hakimlerin kararlarının AB üyelerini de bağlayıcı nitelikte olduğunu hatırlattığını kaydetti.

UCM, bugün açıkladığı kararda, " Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya UCM'den Netanyahu ve Gallant'ı tutuklayabilir - Son Dakika

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