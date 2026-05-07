İtalya ve Macaristan Liderlerinden Önemli Görüşme
İtalya ve Macaristan Liderlerinden Önemli Görüşme

07.05.2026 16:25
Giorgia Meloni ve Peter Magyar, iki ülke ilişkilerini güçlendirmek için Roma'da bir araya geldi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Macaristan'ın seçilmiş Başbakanı Peter Magyar ile başkent Roma'da görüştü.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meloni ile Magyar'ın ilk kez görüş alışverişi için bir araya geldikleri belirtildi.

"Görüşme, başta savunma işbirliği olmak üzere kilit ikili ve Avrupa Birliği gündemindeki öncelikli konular, özellikle Avrupa rekabet gücünün güçlendirilmesi ve göçün yönetimi açısından İtalya ile Macaristan arasındaki ilişkilerin sağlamlığını teyit etti." ifadeleri kullanılan açıklamada, iki liderin uluslararası düzeydeki krizleri ele aldıkları ve yakın temas halinde kalma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimin kesin sonuçlarına göre Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) kazanmıştı.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: İtalya ve Macaristan Liderlerinden Önemli Görüşme
