İtalyan Caz Piyanisti Antonio Farao, İstanbul\'da Konser Verecek

İtalyan caz piyanisti Antonio Farao, 27 Ocak'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Müzik kariyerine çok genç yaşlarda başlayan ve Giuseppe Verdi Konservatuvarında eğitim gören Farao'ya, konserde, kontrbasta Carlo Bavetta, davulda Pasquale Fiore eşlik edecek.

Farao'nun sanat yolculuğu, Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington, Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald gibi efsane isimlerden ilham alarak başladı.

Genç yaşta vibrafon ve davul, sonrasında piyano çalmaya başlayan sanatçı, 1991'de Milano'daki "Jazz four Roses Competition Price" ve 1998'de Paris'te düzenlenen "Competition of jazz piano Martial Solal"da birincilik ödülünün sahibi oldu.

Sanatçı, kariyeri boyunca Franco Ambrosetti, Andre Ceccarelli, Daniel Humair, Mike Clark, Gary Bartz, Lee Konitz, Steve Grossman, Christian McBride ve Chico Freeman ile çeşitli çalışmalara imza attı.