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İtalyan Çiftçiler Milano'da Tarım Politikalarına Karşı Protesto Düzenledi - Son Dakika
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İtalyan Çiftçiler Milano'da Tarım Politikalarına Karşı Protesto Düzenledi

İtalyan Çiftçiler Milano\'da Tarım Politikalarına Karşı Protesto Düzenledi

İtalya'da Avrupa Birliği'nin tarım politikalarına karşı protestolarını sürdüren çiftçiler, traktörleriyle Milano kentine gelerek eylem düzenledi. Çiftçiler, tarım politikaları ve sektördeki fiyat artışlarına tepki göstererek dövizler ve İtalyan bayraklarıyla traktörlerine sloganlar astı. Protesto olayları olay çıkmadan sona erdi.

01.02.2024 21:43
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İtalya'da, Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarına yönelik protestolarını sürdüren çiftçilerden bazıları, traktörleriyle yaptıkları protestolarını bugün Milano kentine taşıdı.

AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı başta olmak üzere tarım politikalarına ve sektördeki fiyat artışlarına tepki gösteren İtalyan çiftçilerin protestoları, kuzeyden güneye ülkenin tüm bölgelerinde irili ufaklı eylemlerle devam ediyor.

Ülkenin kuzeyindeki ikinci büyük kent Milano da bugün çiftçilerin eylemine sahne olan Avrupa kentlerinin arasına girdi.

Bir grup çiftçi 10 kadar traktörle, güvenlik güçlerinin eşliğinde Milano Merkez Tren Garı ve Lombardiya Bölgesel Yönetim binasının önüne gelerek öğleden sonra bir protesto eylemi düzenledi.

Çiftçilerin, traktörlerine "Tarım, yaşamdır. Dokunulamaz" yazılı döviz ve İtalyan bayrakları astığı ve sık sık korna çaldıkları görüldü.

Brüksel'de olaylı geçen çiftçilerin protestosunun aksine Milano'daki eylem olaysız sona erdi ve çiftçiler traktörleriyle kentten ayrıldı.

Bu arada, bir grup çiftçinin de Milano'nun güneyindeki Melegnano beldesindeki bekleyişi sürüyor. Yaklaşık 150 çiftçinin, 80 kadar traktörle zaman zaman belde girişlerini ulaşıma kapatarak yaptığı protesto eylemi basına yansıdı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bugün Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, AB'nin tarım politikalarında hatalar yaptığını ve bunların değişmesi gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalyan Çiftçiler Milano'da Tarım Politikalarına Karşı Protesto Düzenledi - Son Dakika


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