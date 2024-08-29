İtalyan Döküm Teknolojileri Türk Metalürji Sektörüyle Buluşacak

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İtalyan döküm teknolojilerinin Türk metalürji sektörüyle buluşmasına sahne olacak 16. ANKIROS Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde 19-21 Eylül'de düzenlenecek.

İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansından (ITA) yapılan açıklamaya göre, fuara 60'tan fazla İtalyan firması katılacak.

Fuarda firmalar, ileri döküm makinelerini sergileyerek, Türk döküm sektörü temsilcilerine teknolojik yeniliklerini tanıtacak.

Ayrıca Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği ile uzun yıllardır işbirliği yapan İtalyan Döküm Sanayicileri Derneği (AMAFOND) üyesi firmalar, endüstri 4.0 gereksinimlerine uygun ve düşük enerji tüketimli yeni nesil ürünlerini uluslararası yatırımcıların beğenisine sunacak.

Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleri için referans noktası olarak nitelendirilen fuarın, 1000'den fazla katılımcı ve yaklaşık 20 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.

Öte yandan, Türkiye metal döküm sanayisi, 2023 itibarıyla üretim hacmi açısından Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise yedinci en büyük döküm üreticisi konumunda bulunuyor. Büyük üretim kapasitesi de Türkiye'yi jeopolitik konum açısından öne çıkarıyor.