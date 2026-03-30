İtalyan Donanması TB3'ü Cavour Gemisinde Kullanacak

(ANKARA) - İtalyan Donanması Komutanı Koramiral Berutti Bergotto, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 insansız silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) Cavour uçak gemisinden görev yapabileceğini açıkladı. Baykar ve Leonardo işbirliğiyle geliştirilen platform, gözetleme ve taarruz kapasiteleriyle Avrupa'daki sınırlı sayıda donanma arasında operasyonel olacak.

Fransa merkezli Naval News'in haberine göre, İtalyan Donanması Komutanı Koramiral Berutti Bergotto, 6 Kasım 2025'te göreve başladığından bu yana katıldığı ilk parlamento oturumunda, TB3'ün Cavour uçak gemisinden operasyon yapabileceğini duyurdu.

Bergotto, "TB3'ün Leonardo ile Baykar arasındaki stratejik ortak girişim LBA Systems aracılığıyla temin edileceğini" belirtti. Buna göre TB3, gözetleme ve silah taşıma kapasitesine sahip sabit kanatlı bir UCAV olarak, İtalyan Donanması'nın mevcut insanlı uçak ve helikopter varlıklarını tamamlayacak.

Bergotto, "donanmanın mevcut insansız sistem portföyünü genişlettiğini, FREMM sınıfı fırkateynlerde ScanEagle UAV ve yeni VTOL platformlarıyla deniz gözetleme ve taarruz yeteneklerini artırmayı hedeflediğini" söyledi.

Dikine kalkıp inebilen ve gözetleme yapabilen bir insansız hava aracı olan yeni VTOL drone, gerektiğinde, taşıdığı patlayıcı ile hedefe çarpıp bir mermi gibi saldırı yapabilme yeteneğine sahip.

TB3 de Bayraktar TB2'nin deniz operasyonlarına uyarlanmış evrimi olup, kısa kalkışlı uçak gemilerinden görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Önceki NATO tatbikatlarında TCG Anadolu'dan operasyon gösteren TB3, istihbarat, gözetleme, keşif (ISR) ve taarruz yeteneklerini sergilemişti.

Naval News'ün haberine göre TB3'ün entegrasyonu, İtalyan Donanması'nı uçak gemilerinden sabit kanatlı UCAV operasyonu yürüten sınırlı sayıda Avrupa donanmasından biri haline getirecek. Platform, uzun süreli görevler ve hassas güdümlü mühimmat taşıma kapasitesiyle deniz gözetleme, hedefleme ve küçük taarruz operasyonları için uygun görülüyor. İtalyan-Türk ortaklığı, teknolojik entegrasyon ve Avrupa pazarına erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. TB3'ün Cavour uçak gemisine entegrasyonu, deniz operasyonlarında esnek ve katmanlı bir hava gücü yaklaşımı sağlayacak.