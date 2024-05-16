İtalyan Şef Rubio, Filistin'i destekleyen görüşleri nedeniyle saldırıya uğradı - Son Dakika
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İtalyan Şef Rubio, Filistin'i destekleyen görüşleri nedeniyle saldırıya uğradı

İtalyan Şef Rubio, Filistin\'i destekleyen görüşleri nedeniyle saldırıya uğradı

İtalya'da Filistin'i destekleyen televizyon programcısı şef Gabriele Rubini, 'siyonist' olarak tanımladığı kişilerce darbedildiğini belirtti. Saldırı sonrası sosyal medyada tepkiler artarken, Roma Sapienza Üniversitesi'nde Filistin'e destek için çadır kurma eylemi yapıldı. Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de Rubini'ye destek mesajı verdi.

16.05.2024 12:01
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İtalya'da Filistin'i destekleyen görüşleriyle bilinen ve "Chef Rubio" adıyla tanınan televizyon programcısı şef Gabriele Rubini, "siyonist" olarak tanımladığı kişilerce darbedildiğini belirtti.

Rubini, dün gece saatlerinde saldırıya uğradıktan sonra yüzü, gözü şişmiş ve kan içinde X platformundaki hesabından gönderi paylaştı.

"Teröristler. Bunlar Siyonist Yahudiler. Beni evimin dışında beklediler. 6 kişiydiler. Girişteki telleri beni katletmek için kestiler." ifadelerini kullanan Rubini, kendisine saldıranların arabasına da ciddi şekilde zarar verdiğini kaydetti.

Gabriele Rubini'nin görüntüleri sosyal medya hesaplarına koymasının ardından pek çok kişi saldırıya tepki gösterdi.

Rubini'nin saldırıya uğradığı haberinin ardından Roma Sapienza Üniversitesi'nde Filistin'e destek için çadır kurma eylemi yapan öğrenciler de pankart açarak ünlü şef için dayanışma mesajı paylaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de Rubini'nin paylaşımının altına, "Çok ama çok üzgünüm. Daha önce benzeri görülmemiş bir ahlaki çöküntü yaşıyoruz. Seninle büyük dayanışma içindeyim. Seni bu hale getirenlerin bir an önce adalet önüne çıkarılmasını ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Rubini de sabah saatlerinde hastaneden paylaştığı fotoğrafla kendisine gönderilen destek ve dayanışma mesajlarına teşekkür etti.

Eski ragbi oyuncusu 41 yaşındaki Rubini, sporu bıraktıktan sonra 2010'da aşçılık belgesi aldı. Rubini, 2013'ten bu yana televizyonlarda yaptığı mutfak ve yemek programları sayesinde "Şef Rubio" olarak ülkesinde ün sahibi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalyan Şef Rubio, Filistin'i destekleyen görüşleri nedeniyle saldırıya uğradı - Son Dakika

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