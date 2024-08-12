ITC Milletvekili Erşat Salihi, Kerkük valiliği ve meclis başkanlığı toplantısının yasal olmadığını belirtti

Güncel

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi, Kerkük valiliği ve meclis başkanlığıyla ilgili toplantının yasal olmadığını belirterek, bunun için mahkeme kararını bekleyeceklerini belirtti.

Salihi, yaptığı basın açıklamasında, "7 aydan fazla süren yerel seçimler sonrasında Kerkük Valiliği durumunun içinden geçtiği zorlu süreç karşısında Kerkük yerel yönetiminin Bağdat'ta oluşturulması bizi şaşırttı." dedi.

Kerkük davasından vazgeçmeyeceklerini ifade eden Salihi, "Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) Kerkük valilik ve meclis başkanlığı seçimiyle ilgili Federal Mahkemeye yaptığı iptal başvurusunun sonucunu bekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

ITC, Kerkük valilik seçiminin iptali için Irak'ta en üst yargı merci olan Yüksek Federal Mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Ne olmuştu?

Kerkük Vilayet Meclisinin, 5 Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 3 Arap ve bir Hristiyan üyesi 10 Ağustos'ta Bağdat'ta bir otelde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı.

Oylamaya katılanlar, KYB'li Rebvar Taha'nın valiliği, Arap üye Muhammed Hafız'ın da meclis başkanlığına destek vermişti.

KYB'den yapılan açıklamada valilik görevine Taha'nın seçildiği iddia edilmişti.

Kerkük Meclisindeki Türkmen, Kürdistan Demokrat Partili ve 3 Arap üye oylamayı boykot ederek toplantıya katılmamıştı.

Kerkük Vilayet Meclisi 16 sandalyeden oluşuyor.