İtfaiye, Aydın Efeler'de çatıda mahsur kalan 57 yaşındaki işçiyi merdivenle indirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işçi, su tesisatını onarmak için çıktığı tek katlı iş yerinin çatısında mahsur kalınca çevredekilerden yardım istedi. Ramazan Paşa Mahallesi'ndeki olaya gelen itfaiye ekipleri, 57 yaşındaki işçiyi merdivenle aşağı indirdi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde su tesisatını onarmak için çıktığı çatıda mahsur kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Ramazan Paşa Mahallesi'nde su tesisatı için tek katlı iş yerinin çatısına çıkan Şenol Yıldırım (57), inemeyince çevredekilerden yardım istedi.
Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle Yıldırım'ı aşağı indirdi.
Kaynak: AA
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