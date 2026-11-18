Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 5 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

ZEMİN KATTA BAŞLADI

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 5 katlı bir tekstil atölyesinin zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri 10 araç 40 personelle yangına müdahale etti.

EN ÜST KATTA MAHSUR KALDILAR

Yangında, alev ve dumanların etkisiyle atölyenin en üst katında mahsur kalan 20 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilenen bazı kişiler sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, bazıları tedbir amacıyla ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.