Bursa'da atölye yangını: Duman nedeniyle üst katta mahsur kalan 20 kişiyi itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinin zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanların sardığı binanın en üst katında kalan 20 kişiyi itfaiye ekipleri tahliye etti. Olay yerine 10 araç ve 40 personel sevk edilirken, dumandan etkilenenlerden bir kısmı ambulanslarla hastanelere götürüldü.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 5 katlı tekstil atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
ZEMİN KATTA BAŞLADI
Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 5 katlı bir tekstil atölyesinin zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri 10 araç 40 personelle yangına müdahale etti.
EN ÜST KATTA MAHSUR KALDILAR
Yangında, alev ve dumanların etkisiyle atölyenin en üst katında mahsur kalan 20 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dumandan etkilenen bazı kişiler sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, bazıları tedbir amacıyla ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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