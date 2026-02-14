İtfaiye Ekipleri Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
İtfaiye Ekipleri Yılın Kareleri Oylamasında

14.02.2026 13:05
Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İtfaiyeciler lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kareleri tek tek inceleyen ekipler "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" adlı fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor", "Spor" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yumruklar konuşuyor", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karelerini seçen itfaiyeciler, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" adlı karesine oy verdi."

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

