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İtfaiye eri, derede çırpınan martıyı kurtarmaya çalıştı - Son Dakika
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İtfaiye eri, derede çırpınan martıyı kurtarmaya çalıştı

Silivri'de Bolluca Deresi'nde çırpınan bir martı, itfaiye ekipleri tarafından halatla çıkarıldı. İtfaiye eri Abdullah Şeker, martıya suni teneffüs ve kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

İtfaiye eri, derede çırpınan martıyı kurtarmaya çalıştı
01.01.2024 - 13:02,
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Uğur Samet AVCI/İSTANBUL, Silivri'de derede çırpınan martıyı halatla çıkaran itfaiye eri Abdullah Şeker, martıya suni teneffüs ve kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştı. Şeker'in müdahalesine rağmen martı kurtarılamadı.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki Bolluca Deresi'ne dün 17.00 sıralarında çırpınan martıyı görenler itfaiyeye haber verdi. Dereye gelen itfaiye ekipleri derede çırpınan martıyı halatla yukarıya çıkardı. İtfaiye eri Abdullah Şeker ise nefes alamadığını gördüğü martıya suni teneffüs ve kalp mesajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Martı Şeker'in müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İtfaiye eri, derede çırpınan martıyı kurtarmaya çalıştı - Son Dakika
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