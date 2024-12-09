İtfaiye Eri, Kuyuya Düşen İneği Kurtardı

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ADIYAMAN'da itfaiye erleri, kuyuya düşen ineği iş makinesiyle kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Kömür beldesinde meydana geldi. Kırsal alanda hayvanlarını otlatan Mehmet Keleş, ineğin boş kuyuya düştüğünü görünce çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmanın ardından ineği, halatla iş makinesiyle kuyudan çıkarıp sahibine teslim etti. Bitkin düşen ineği besleyen Mehmet Keleş, itfaiyecilere teşekkür etti.