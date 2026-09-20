İtfaiye, Kocaeli Darıca'da binanın çatısındaki yangını söndürdü, inceleme başlatıldı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir binanın çatısında çıktı. Çatıdan yükselen alevleri görenlerin ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıyı saran alevlere tazyikli suyla müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çatıda hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),