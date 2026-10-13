İtfaiye raporunda 75 kiracılı Aykuştur Pazarı yangınının nedeni belirlenemedi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 75 kiracının bulunduğu Aykuştur Pazarı'nda geçen hafta çıkan yangınla ilgili itfaiye raporu ortaya çıktı. Raporda, "Ekibimiz olay yerine vardığında söz konusu pazar yerinin tamamında alevli yanma olduğundan ve pazar yeri tamamen yanarak çatısı çöktüğünden dolayı sebebi tespit edilememiştir" denildi.

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde bulunan tek katlı Aykuştur Pazarı'nda, 5 Ekim günü saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede pazardaki dükkanları sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dükkanlardaki tüpler nedeniyle patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla 300 ton su kullanılarak söndürüldü. Yangın sırasında yükselen siyah duman, kentin birçok noktasından görüldü.

PAZAR TAMAMEN YANDI

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında 3 bin 750 metrekare alan üzerine kurulu olan Aykuştur Pazar'ı tamamen kullanılamaz hale geldi. Aykuştur Pazarı'ndan geriye kalan demir yığınları da soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan temizlik çalışmasıyla kaldırıp, hurdalığa götürüldü.

RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Yangına ilişkin Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Raporda yangının çıkış nedeniyle ilgili, "Ekibimiz olay yerine vardığında söz konusu pazar yerinin tamamında alevli yanma olduğundan ve pazar yeri tamamen yanarak çatısı çöktüğünden dolayı sebebi tespit edilememiştir" denildi.