Malatya'da iki bina arasındaki boşluğa sıkışan kediyi itfaiye ekipleri duvarı kırarak kurtardı.
Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesinde iki bina arasına kedi sıkıştığını fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, bina içerisinden duvarı kırarak, 2 bina arasında sıkışan kediyi yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtardı.
Son Dakika › Güncel › İtfaiye, Sıkışan Kediyi Kurtardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?