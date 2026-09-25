İtfaiyeci Cuma Tamer, Gaziantep'te 17 yıldır görev yapıyor, babasıyla 14 yıl çalıştı

Gaziantep'te itfaiyeci babasının görev başındaki çalışmalarından etkilenerek aynı mesleği seçen Cuma Tamer, 17 yıldır sürdürdüğü görevinde can ve mal kurtarmak için çalışıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan 41 yaşındaki Tamer, çocukluk yıllarında 1990'da itfaiyede göreve başlayan babasıyla iş yerine gidip gelirken mesleğe ilgi duymaya başladı.

Babasının olaylara müdahale edişini gözlemleyerek itfaiyeciliğe heveslenen Tamer, 2009 yılında mesleğe adım attı. Müdahale personeli olarak başladığı görevinde şoförlük ve garaj bakım-onarım çavuşluğu da yapan Tamer görevini, Müdahale Afet Yönetimi Biriminde amir olarak sürdürüyor.

Babasıyla 14 yıl birlikte çalıştı

Cuma Tamer, AA muhabirine, itfaiyeciliği seçmesinde babasının önemli etkisi olduğunu söyledi.

Babasının yaklaşık 3 yıl önce emekli olduğunu belirten Tamer, çocukluk döneminde gözlemlediği mesleğe duyduğu ilginin zamanla arttığını ifade etti.

Mesleğe başladıktan sonra itfaiyeciliğe bakışının değiştiğini anlatan Tamer, görev yaptığı alana katkı sunmak amacıyla çeşitli çalışmalar hazırladığını ve bunları amirleriyle paylaştığını dile getirdi.

Yaklaşık 14 yıl babasıyla aynı kurumda görev yaptığını ve babasının kendisiyle gurur duyduğunu belirten Tamer, "Babamın mesleğini icra ediyorum. O benden daha çok mutlu oluyor." dedi.

Mesleğinin hayatının bir parçası haline geldiğini ifade eden Tamer, oğlunun da itfaiyeciliğe ilgi duyduğunu ve ileride mesleği sürdürmesini umduğunu dile getirdi.

Müdahale personeliyken amirliğe yükseldi

Tamer, itfaiyede müdahale personeli olarak başladığı görevinde bir dönem şoförlük yaptığını anlattı.

Araç ve ekipmanlar üzerine çalışmalar gerçekleştirdiğini, bu çalışmaların ardından garaj bakım ve onarım çavuşluğu görevine getirildiğini ifade eden Tamer, kendisini geliştirerek görevini sürdürdüğünü ve Müdahale Afet Yönetimi Biriminde amir olarak çalıştığını sözlerine ekledi.