İTÜ Ayazağa'da mutfakta çıkan yangın söndürüldü, eğitim kesintisiz
İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'ndeki bir işletmenin mutfağında çıkan küçük çaplı yangın, söndürme sisteminin devreye girmesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Tedbir amacıyla itfaiye ekipleri yerleşkeye gelirken, MED A binasının öğrencilere hizmet vermeye devam ettiği ve herhangi bir tehlikenin bulunmadığı açıklandı.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Ayazağa Yerleşkesi'ndeki bir binada yemek hizmeti veren işletmenin mutfağında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.
İTÜ'den yapılan açıklamada, işletmenin mutfağındaki ocakta küçük çaplı yangın çıktığı belirtildi.
Yangının, söndürme sisteminin devreye girmesiyle kısa sürede söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, tedbir amacıyla iftaiye ekiplerinin de yerleşkeye geldiği aktarıldı.
Açıklamada, herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığı, MED A binasının öğrencilere hizmet vermeye devam ettiği bilgisi verildi.
Kaynak: AA
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