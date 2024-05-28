İTÜ Çekirdek, Anadolu Partner Kuluçka Ağı Projesi ile tecrübesini tüm Türkiye\'ye yayacak

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İTÜ ARI Teknokent'in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek, hayata geçirdiği Anadolu Partner Kuluçka Ağı Projesi ile tecrübesini tüm Türkiye'ye yayacak.

İTÜ Çekirdek'ten yapılan açıklamaya göre, teknoloji girişimcilerini eğitim, danışmanlık, mentorluk ve geniş bir network ile destekleyerek onların iç ve dış pazardaki başarılarını artırmayı hedefleyen İTÜ ARI Teknokent'in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek, etki alanını daha geniş bir alana yaymak amacıyla Anadolu Partner Kuluçka Ağı Projesi'ni hayata geçirdi.

Proje sayesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki girişim ekosistemlerini aynı çatı altında buluşturmayı ve sunduğu fırsatlarla Anadolu'da kuluçka merkezlerini güçlendirmeyi amaçlayan İTÜ Çekirdek, partner kuluçkalarla birlikte Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı, teknoloji kümelenmesini güçlendirmeyi, inovasyonu teşvik etmeyi ve bilimsel refahı artırmayı hedefliyor.

Ülke genelindeki 14 şehirden 17 kuluçka merkezi ile mayıs ayı içerisinde bir araya gelerek eğitim veren İTÜ Çekirdek yetkilileri, ön kuluçkadan kuluçka sürecine, fon sürecinden pazarlamaya kadar sahip olduğu know how'ı katılımcılara aktardı.

Anadolu Partner Kuluçka Ağı'na başvurular İTÜ Çekirdek'in web sitesinden yapılabilecek.

"İTÜ ARI Teknokent 'hep birlikte ileriye' diyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, Anadolu Partner Kuluçka Ağı'nın İstanbul'dan Türkiye'ye uzanan bir iş birliği programı görevi gördüğünü bildirdi.

İTÜ Çekirdek'in bünyesindeki girişimcilere onları ileri taşıyacak imkanlar sunduğunu kaydeden Dikbaş, program sayesinde bunu tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde genişlettiklerini anlattı.

Dikbaş, "Türkiye'deki tüm teknoparkların ve kuluçka merkezlerinin birbirleriyle entegre olduğu, kontrollü şekilde bölgelerarası giriş-çıkışların yapılabildiği, ortak laboratuvarların kullanılabildiği; aslında tüm güçlü kasların birleşerek, daha zayıf veya gelişmekte olan bölgelerin açığını kapattığı 'Anadolu Teknoloji Ağı Projesi'nin ön ayağını İTÜ Çekirdek olarak Anadolu Partner Kuluçka Ağı ile hayata geçiriyoruz." şeklinde konuştu.

Projenin katkılarından bahseden Dikbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu işbirliği kapsamında, İTÜ Çekirdek ve programdaki girişimlerimiz, ülkemizin prestijli girişimcilik etkinliği Big Bang Startup Challenge'ta bir araya gelme ve güç birliği oluşturma fırsatını da elde ediyor. Bunun yanında partnerimiz olan kuluçka merkezleriyle fiziksel ve online gerçekleştirilecek değerlendirme toplantıları ile soru-cevap günlerinde bir araya gelme, bilgi toplantılarına katılma, sektörel bağlantıların genişletileceği etkinliklere dahil olma imkanını da tanıyoruz. Bu karşılıklı bir ağ; biz bildiklerimizi aktarırken, onlardan da çok şey öğreniyoruz."