İTÜ'de Kız Yurdu Olayı: İnceleme Başlatıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde uygunsuz davranışlar için inceleme ve adli soruşturma başlatıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi'ndeki kız yurduna giren kişinin uygunsuz davranışlarda bulunmasına ilişkin üniversite genelinde inceleme başlatıldığı bildirildi.

İTÜ'den yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Ali İhsan Aldoğan Kız Yurdu'nda meydana gelen olayla ilgili gerekli müdahalenin gerçekleştirildiği, sürecin ivedilikle emniyet birimlerine intikal ettirilerek kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Olaya ilişkin adli soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili emniyet birimleri tarafından yürütülmektedir. Süreç kapsamında üniversitemiz genelinde her düzeyde inceleme başlatılmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması ve kampüs ortamındaki huzurun korunmasına yönelik tüm süreçler titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 15:56:33. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.