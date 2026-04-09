İTÜ'de Kız Yurdu Olayı: İnceleme Başlatıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi'ndeki kız yurduna giren kişinin uygunsuz davranışlarda bulunmasına ilişkin üniversite genelinde inceleme başlatıldığı bildirildi.

İTÜ'den yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Ali İhsan Aldoğan Kız Yurdu'nda meydana gelen olayla ilgili gerekli müdahalenin gerçekleştirildiği, sürecin ivedilikle emniyet birimlerine intikal ettirilerek kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Olaya ilişkin adli soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili emniyet birimleri tarafından yürütülmektedir. Süreç kapsamında üniversitemiz genelinde her düzeyde inceleme başlatılmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması ve kampüs ortamındaki huzurun korunmasına yönelik tüm süreçler titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.