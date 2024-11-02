İTÜ'den UMAY: Arama Kurtarma Robotu Seri Üretime Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İTÜ'den UMAY: Arama Kurtarma Robotu Seri Üretime Hazır

İTÜ\'den UMAY: Arama Kurtarma Robotu Seri Üretime Hazır

İTÜ öğrencileri, afetlerde insan hayatını kurtarmaya yönelik UMAY robotunu seri üretime geçirdi.

02.11.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUSTAFA HATİPOĞLU/EROL DEĞİRMENCİ - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri, Almanya'da ELROB 2024'te ve Türkiye'de TEKNOFEST 2024'te dereceye giren arama kurtarma robotunu, seri üretime hazır hale getirdi.

İTÜ Robotik Arama Kurtarma Ekibi (RAKE) öğrencileri, afet durumunda insan hayatını kurtarmakta kullanılması için UMAY adını verdikleri robot üretti.

150 santimetre genişliğinde, 170 santimetre uzunluğunda, yaklaşık 140 kilo ağırlığında arama kurtarma aracı olarak tasarlanan UMAY, robotik teknolojiler, yapay zeka algoritmaları ve sensör sistemlerinin entegrasyonuyla alüminyum, bronz ve çelik kasadan oluşuyor.

70 kilo ağırlığındaki bir insanı taşıyabilecek kapasitede üretilen UMAY, Almanya'da düzenlenen ELROB 2024'te ikinci, Türkiye'deki TEKNOFEST 2024'te ise "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması-Afet Yönetimi Kategorisi'nde birinci oldu. Araç, TEKNOFEST "Şampiyonlar Ligi" kategorisinde de ikinciliğe layık görüldü.

Ekipte takım kaptanlığı görevini üstlenen İTÜ İşletme Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Elif Eylül Baysal, AA muhabirine, robotu Almanya'daki askeri yarışma için tasarladıklarını söyledi.

Robotun farklı görevleri üstlenebilme potansiyeline sahip olduğunu belirten Baysal, "Aracımız seri üretime hazır, insan tahliyesi konusunda profesyonel bir araç. Özelleştirerek, daha da güçlendirerek aracımızın bir afet durumunda her türlü kurtarma işlemini başarıyla tamamlayabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Yarışmalarda derece elde etmekten gurur duyduklarını ifade eden Baysal, bir yıllık süreçte 30 kişinin emeğiyle ürettikleri robotu geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

"Hedefimiz robot filosu oluşturmak"

Elektronik ekibi kaptanı İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emre Aktaş, "Hedefimiz arama kurtarma robot filosu oluşturmak. Tabii ki bu aracı geliştirerek, daha efektif hale getirmeye çalışacağız." dedi.

UMAY'ın 3 temel sistemden oluştuğunu dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Altı eksenli robot koluyla önüne çıkan engelleri rahatça kaldırabiliyor. Kapı açma kapama gibi görevleri tamamlayarak yoluna devam edebiliyor. Süspansiyon sistemiyle engebeli arazilerde rahatça hareket edebiliyor. Sedye mekanizmasını otonom bir şekilde aşağı indirerek, yaralıyı kancayla alıp sedyeyi tekrar kapatıyoruz ve güvenli bölgeye götürüyoruz."

Yazılım ekibi kaptanı İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Önder İhsan Kul, sene boyunca gece-gündüz araç üzerinde çalıştıklarını ve yarışmalarda dereceye girdiklerini söyledi.

Kul, "Amacımız, insanların afet alanında yaşadığı her soruna teknolojik çözümler üretmek. İleriki projelerimiz de bunun için özelleşmiş yeni arama kurtarma araçları ve teknolojileri üretmek üzerine olacaktır." diye konuştu.

Organizasyon kaptanı İTÜ İşletme Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Ayşe Nehir Özmetin ise Almanya'da düzenlenen yarışmada finale kalıp derece elde eden tek Türk takımı olduklarının altını çizdi.

Yeni projelerle çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Özmetin, "En büyük hedeflerimizden biri bu alanda öncülüğümüzü sürdürmek ve gençlere örnek olmak diyebilirim. Arama kurtarma alanındaki çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak, bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İTÜ'den UMAY: Arama Kurtarma Robotu Seri Üretime Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
11:43 Ahmet Özer’e desteğe gitmeyen Burcu Köksal’dan zehir zemberek sözler Ahmet Özer'e desteğe gitmeyen Burcu Köksal'dan zehir zemberek sözler
11:36 DEM Partili Temelli’ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil’e söz geçirebilir mi DEM Partili Temelli'ye açıkça sorduk: Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
15:56 İşte Sergio Ramos’un yeni takımı İşte Sergio Ramos'un yeni takımı
15:46 Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı Husumetlisini eğlence mekanında 7 kurşunla öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı
15:29 Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı Beşiktaş, gelecek sezon için şimdiden transfer yaptı
15:28 Suudi Arabistan’da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi Suudi Arabistan'da 4 bin yıllık antik kent keşfedildi
15:14 Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü Kıskançlık krizine giren 17 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kız arkadaşını 36 bıçak darbesiyle öldürdü
15:12 Bu acının tarifi yok Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı Bu acının tarifi yok! Baba, 7 aylık oğlunun tabutunu kucağında taşıdı
15:06 Manchester United’ın yeni hocası belli oldu Manchester United'ın yeni hocası belli oldu
15:02 İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e yükseldi İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
15:02 Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde Toplam borcu akıllara durgunluk verdi Cem Uzan vergi yüzsüzleri listesinde! Toplam borcu akıllara durgunluk verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 13:32:45. #1.12#
SON DAKİKA: İTÜ'den UMAY: Arama Kurtarma Robotu Seri Üretime Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.