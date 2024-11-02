İTÜ\'den UMAY: Arama Kurtarma Robotu Seri Üretime Hazır

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MUSTAFA HATİPOĞLU/EROL DEĞİRMENCİ - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri, Almanya'da ELROB 2024'te ve Türkiye'de TEKNOFEST 2024'te dereceye giren arama kurtarma robotunu, seri üretime hazır hale getirdi.

İTÜ Robotik Arama Kurtarma Ekibi (RAKE) öğrencileri, afet durumunda insan hayatını kurtarmakta kullanılması için UMAY adını verdikleri robot üretti.

150 santimetre genişliğinde, 170 santimetre uzunluğunda, yaklaşık 140 kilo ağırlığında arama kurtarma aracı olarak tasarlanan UMAY, robotik teknolojiler, yapay zeka algoritmaları ve sensör sistemlerinin entegrasyonuyla alüminyum, bronz ve çelik kasadan oluşuyor.

70 kilo ağırlığındaki bir insanı taşıyabilecek kapasitede üretilen UMAY, Almanya'da düzenlenen ELROB 2024'te ikinci, Türkiye'deki TEKNOFEST 2024'te ise "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması-Afet Yönetimi Kategorisi'nde birinci oldu. Araç, TEKNOFEST "Şampiyonlar Ligi" kategorisinde de ikinciliğe layık görüldü.

Ekipte takım kaptanlığı görevini üstlenen İTÜ İşletme Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Elif Eylül Baysal, AA muhabirine, robotu Almanya'daki askeri yarışma için tasarladıklarını söyledi.

Robotun farklı görevleri üstlenebilme potansiyeline sahip olduğunu belirten Baysal, "Aracımız seri üretime hazır, insan tahliyesi konusunda profesyonel bir araç. Özelleştirerek, daha da güçlendirerek aracımızın bir afet durumunda her türlü kurtarma işlemini başarıyla tamamlayabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Yarışmalarda derece elde etmekten gurur duyduklarını ifade eden Baysal, bir yıllık süreçte 30 kişinin emeğiyle ürettikleri robotu geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

"Hedefimiz robot filosu oluşturmak"

Elektronik ekibi kaptanı İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Ahmet Emre Aktaş, "Hedefimiz arama kurtarma robot filosu oluşturmak. Tabii ki bu aracı geliştirerek, daha efektif hale getirmeye çalışacağız." dedi.

UMAY'ın 3 temel sistemden oluştuğunu dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Altı eksenli robot koluyla önüne çıkan engelleri rahatça kaldırabiliyor. Kapı açma kapama gibi görevleri tamamlayarak yoluna devam edebiliyor. Süspansiyon sistemiyle engebeli arazilerde rahatça hareket edebiliyor. Sedye mekanizmasını otonom bir şekilde aşağı indirerek, yaralıyı kancayla alıp sedyeyi tekrar kapatıyoruz ve güvenli bölgeye götürüyoruz."

Yazılım ekibi kaptanı İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Önder İhsan Kul, sene boyunca gece-gündüz araç üzerinde çalıştıklarını ve yarışmalarda dereceye girdiklerini söyledi.

Kul, "Amacımız, insanların afet alanında yaşadığı her soruna teknolojik çözümler üretmek. İleriki projelerimiz de bunun için özelleşmiş yeni arama kurtarma araçları ve teknolojileri üretmek üzerine olacaktır." diye konuştu.

Organizasyon kaptanı İTÜ İşletme Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Ayşe Nehir Özmetin ise Almanya'da düzenlenen yarışmada finale kalıp derece elde eden tek Türk takımı olduklarının altını çizdi.

Yeni projelerle çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Özmetin, "En büyük hedeflerimizden biri bu alanda öncülüğümüzü sürdürmek ve gençlere örnek olmak diyebilirim. Arama kurtarma alanındaki çalışmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak, bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı." ifadelerini kullandı.