İTÜ, Harvard Öğrencilerine Özel Kabul Süreci Başlattı - Son Dakika
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İTÜ, Harvard Öğrencilerine Özel Kabul Süreci Başlattı

İTÜ, Harvard Öğrencilerine Özel Kabul Süreci Başlattı
09.06.2025 14:33
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İTÜ, ABD'deki vize kısıtlamalarından etkilenen Harvard öğrencilerini kabul etmeye başladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), ABD'nin yabancı öğrencilere yönelik vize kısıtlamaları nedeniyle öğrenim planları sekteye uğrayan Harvard Üniversitesi öğrencileri için özel bir kabul süreci başlattı.

İTÜ'den yapılan açıklamada, ABD'de uluslararası öğrencilerin vize süreçlerini etkileyen yeni düzenlemelerin, Harvard Üniversitesi'nde öğrenim gören ya da kabul alanların eğitim planlarını zora soktuğu belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından İTÜ'nün Harvard öğrencileri için özel bir kabul süreci başlattığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, İTÜ'nün bilimin evrensel niteliğine ve gençlerin potansiyeline inandığını vurguladı.

Harvard'da okuyan öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri için üniversitenin araştırma merkezlerini, projelerini ve öğrenme ortamını onlara açacaklarını aktaran Mandal, şöyle devam etti:

"Genç bilim insanlarını 252 yıllık akademik birikimimizle ve mühendislikteki küresel başarımızla desteklemeye kararlıyız. Harvard öğrencilerine, özgürce araştırma yapabilecekleri, çok kültürlü bir ortamda kaliteli eğitim sunuyoruz. Amacımız sadece bir mağduriyeti gidermek değil, geleceğin bilimini birlikte üretmektir. Senatomuzun 4 Haziran 2025 tarihinde aldığı karar doğrultusunda kapılarımızı Harvard'da öğrenimlerini sürdüren öğrencilerimize açtık. İTÜ'ye gelmek isteyen Harvard öğrencilerinin başvurularını internet üzerinden alacağız ve tüm başvuruları bir hafta içinde sonuçlandıracağız. Harvard'da eğitim gören tüm öğrencileri İTÜ'ye bekliyoruz."

Dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olan İTÜ'de sağlanacak imkanların Harvard ile yarışır düzeyde olduğuna dikkati çeken Mandal, "İTÜ olarak dünya derecelendirme sistemlerinde mühendislik ve teknoloji alanında 79'uncu sıradayız. Daha da ileri sıralara yükselme azim ve kararlılığındayız. Tüm öğrencilerimizle birlikte bilimin ışığında geleceği dönüştürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.sis.itu.edu.tr/EN/index.php" web sayfası üzerinden ulaşılabileceğini belirten Mandal, Harvard'dan başvuru yapacak öğrencilerin İTÜ'nün araştırma merkezlerinde görev alabileceklerini ve yürütülen küresel projelere dahil olabileceklerini aktardı.

Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, Harvard Üniversitesi, Hasan Mandal, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İTÜ, Harvard Öğrencilerine Özel Kabul Süreci Başlattı - Son Dakika

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