İTÜ Heyeti ABD'de Bilim ve Teknoji Merkezlerini Ziyaret Etti

24.02.2026 12:57
İTÜ Rektörü Mandal, ABD'de bilim merkezlerine ziyaretle uluslararası işbirlikleri geliştirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve beraberindeki heyet, ABD'nin bilim ve teknoloji merkezlerine ziyaret gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Mandal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata ve Prof. Dr. İpek Akın Karadayı ile üniversitenin küresel görünürlüğünü artırmak, "Sorumluluk ve Etki Odaklı Araştırma Üniversitesi" ekosistemini dünya ölçeğinde tanıtmak ve güçlendirmek amacıyla ABD'nin bilim ve teknoloji merkezlerini inceledi.

Dünyanın en prestijli 8 üniversitesiyle bir araya gelen İTÜ heyeti, 253 yıllık köklü geçmişini küresel gelecek vizyonuyla birleştirdi. Temaslar, MIT, Stanford, Northwestern, UConn, Chicago, UCLA ve UC San Diego gibi dünya sıralamalarında zirvede yer alan kurumları kapsadı.

Ziyaretlerin odağında sadece akademik değişim değil, ülkelerin teknolojik bağımsızlığı için kritik öneme sahip yapay zeka, biyoteknoloji, kuantum malzemeler ve afet yönetimi gibi stratejik alanlarda araştırma temelli işbirlikleri yer aldı.

Ziyaretin en somut çıktılarından biri, öğrencileri araştırma ve sanayi ağlarıyla erkenden buluşturacak yeni nesil modeller oldu.

Rektör Mandal, MIT ziyareti sırasında dünyaca ünlü MISTI (MIT International Science and Technology Initiatives) modelinin İTÜ'ye uyarlanması konusunu gündeme taşıdı. Benzer şekilde UC San Diego ile yapılan görüşmelerde İTÜ'nün MasterBee programının uluslararası düzeye taşınması ve bütünleşik yüksek lisans modelleri üzerine ortak vizyon belirlendi.

Bu adımlar, İTÜ öğrencilerinin küresel araştırma ağlarına doğrudan erişimini sağlayacak bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

Üniversite-sanayi etkileşimini merkeze alan programda, Stanford Araştırma Parkı, Global Turks AI ve Plug and Play Tech Center gibi ekosistem öncüleriyle stratejik görüşmeler yapıldı.

Ziyarette, İTÜ'nün yapay zeka teknolojilerine katkısını artıracak mekanizmaları ve İTÜ ARI Teknokent girişimlerinin ABD pazarına açılmasını destekleyecek hızlandırma programları ele alındı. Ayrıca UCLA Garrick Enstitüsü ziyaretinde, dijital ikiz teknolojilerinin afet yönetimindeki rolü toplum-bilim bileşeni dahil edilerek masaya yatırıldı.

Prof. Dr. Mandal, Boston, Chicago ve Los Angeles'ta Türk akademisyenler ve mezunlarla da bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mandal, "Üniversitemizin 253 yıllık köklü geçmişi ve mezun ağımızın küresel etkisi, uluslararası işbirliklerinin ortak vizyon etrafında büyümesine imkan tanıyor. Bu temaslar, genç araştırmacılarımız ve öğrencilerimiz için yeni ufuklar açacak, İTÜ'nün küresel etki gücünü daha ileri taşıyacaktır. Sadece bilgi üreten değil, ürettiği bilgiyi toplumsal faydaya dönüştüren bir üniversite olma yolunda stratejik adımlarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

