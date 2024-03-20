İTÜ Mimarlık Fakültesi\'nde elektrik panosu patlaması: 1 yaralı

AEDAŞ, Alanya ve Gazipaşa'nın enerji altyapısını güçlendirdi

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), geçen yıl yaptığı yatırımlarla Antalya'nın ilçeleri Alanya ve Gazipaşa'nın enerji altyapısını güçlendirdi. AEDAŞ, Alanya ve Muratpaşa'da en yüksek elektrik tüketimini gözlemledi. Yatırım çalışmaları kapsamında Alanya ve Gazipaşa'ya yeni şebeke, trafo ve aydınlatma direği tesis edildi. AEDAŞ, bu yıl da Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde enerji altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.