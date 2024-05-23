İTÜ'nün 250. Yıl Etkinlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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İTÜ'nün 250. Yıl Etkinlikleri Devam Ediyor

İTÜ\'nün 250. Yıl Etkinlikleri Devam Ediyor

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayazağa Yerleşkesi'nde düzenlenen 250. Yıl Etkinlikleri kapsamında MFÖ, Cem Adrian ve Ceza gibi ünlü isimler konser verecek. Ayrıca milli takım oyuncuları gösteri maçları yapacak ve eski futbolcu Pascal Nouma penaltı gösterisi sunacak. Etkinliklerde ayrıca mezunlar buluşması, atölye çalışmaları ve oyunlar da yer alacak.

23.05.2024 11:53
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Türkiye'nin mühendislik eğitimi veren en köklü kurumlarından İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) "250. Yıl Etkinlikleri" devam ediyor.

Üniversitenin Ayazağa Yerleşkesi'ndeki şenlikler kapsamında, bugün MFÖ, yarın Cem Adrian, 25 Mayıs'ta da Türk rap müziğinin ünlü ismi Ceza konser verecek.

Kızlar Plaj Voleybolu Milli Takım oyuncuları, gösteri maçı yapacak. Eski basketbolcu Petar Naumoski ve Milli Takım Basketbol oyuncuları da gösteri maçına çıkacak. Eski futbolcu Pascal Nouma ise yarın penaltı gösterisi sunacak.

Şenlikler kapsamında 26 Mayıs'ta Geleneksel İTÜ Günü'nde farklı nesillerden mezunlar bir araya gelecek.

Kampüste kurulan stantlarda öğrenciler çeşitli atölyelere katılacak ve oyunlar oynanacak.

Şenlikler 26 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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