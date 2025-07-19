İTÜ Tanıtım Günleri Başlıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tanıtım ve Tercih Günleri, 24 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Ayazağa Yerleşkesi'ndeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, tanıtım günlerinde adaylar, üniversitede bulunan tüm bölümler hakkında bilgi alabilecek.

Akademisyenler, pek çok alanda eğitim verilen bölümlere ilişkin tercih yapacak adaylara yol gösterecek, İTÜ'nün psikolojik danışma ve rehberlik birimi uzmanları da öğrencilere destek verecek.

YKS'de ilk bine girerek İTÜ'yü tercih eden adaylara 5 yıl süreyle başarı bursu, hazırlık sınıfını yurt dışında okuma imkanı, öğle yemeği bursu, üniversite öğrenimi boyunca yurtlarda ücretsiz veya indirimli konaklama gibi imkanlar tanınacak.

Sporcu öğrencilere de her yıl öğretim süresi döneminde burs ve öğle yemeği desteği verilecek.

Staj ve yüksek lisans bir arada

İTÜ, oluşturduğu "MasterBee" programıyla başarılı öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve stajını aynı zaman diliminde bitirmelerine de olanak sağlıyor.

Lisans 4'üncü sınıftan itibaren lisansüstü ders almaya hak kazanan öğrenciler program kapsamında, kısa sürede yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak hayata bir adım önde başlama imkanına kavuşuyor.