İTÜ Türk Musikisi Konseri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İTÜ Türk Musikisi Konseri Başladı

İTÜ Türk Musikisi Konseri Başladı
04.03.2026 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, 50. yıl öncesi 'Emaneti Devralan Sesler' konseri verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, "İkinci Yarım Asır Başlıyor" temasıyla konser verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Türk müziği eğitimi veren ilk devlet konservatuarı olan Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, ikinci yarım asrına "Emaneti Devralan Sesler" konseriyle başladı.

İTÜ Mustafa Kemal Amfisi'nde gerçekleşen programda konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, üniversitenin yarım asırdır Türk müziği eğitimindeki öncülüğünü sürdürdüğünü belirtti.

Mandal, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin 'Sorumluluk ve Etki Odaklı Bir Araştırma Üniversitesi' vizyonu doğrultusunda, küresel ölçekte etki yaratacak yenilikçi projeler geliştirmeyi, aynı zamanda Türk müziği alanında öncü çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. 'Sorumluluk ve Etki Odaklı Araştırma Üniversitesi' vizyonumuz ve birlikte öğrenme, birlikte geliştirme ve birlikte başarma anlayışımız doğrultusunda, konservatuarımızın ürettiği değerin toplumsal ve uluslararası etkisini artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı da 2025 yılında konservatuarın 50. yılını doldurması vesilesiyle gerçekleştirdikleri bilimsel ve sanatsal etkinliklere değindi.

Programa katılan 1997-2001 dönemi İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Yalçın Tura ise kurucusu olduğu Müzikoloji Bölümünün okula bıraktığı önemli bir miras olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan, konservatuar öğrencilerinden oluşan İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Geleneksel Çalgılar Orkestrası'nı şef Arş. Gör. Dr. Tayfun Demirbaş yönetti.

Program, Demirbaş ve Arş. Gör. Gizem Alever'in, İTÜ TMDK'nin 51. yılına ithafen besteledikleri eserler ile sona erdi.

Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Etkinlikler, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel İTÜ Türk Musikisi Konseri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı
BM’den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli BM'den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
13 yıl geçti ancak unutamamış Vidal’den Galatasaray itirafı 13 yıl geçti ancak unutamamış! Vidal'den Galatasaray itirafı
Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf
“3 Körfez ülkesi İran’a saldırılara katılıyor“ iddiası "3 Körfez ülkesi İran'a saldırılara katılıyor" iddiası

18:31
Türkiye’ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs’ta bir üstü
Türkiye'ye düşen füze ile ilgili çarpıcı iddia: Hedef Güney Kıbrıs'ta bir üstü
18:27
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:54
Ne olacak bu işin sonu Dünya Kupası’nda İran krizi
Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 18:40:24. #7.13#
SON DAKİKA: İTÜ Türk Musikisi Konseri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.