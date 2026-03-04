İTÜ Türk Musikisi Konseri Başladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, "İkinci Yarım Asır Başlıyor" temasıyla konser verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Türk müziği eğitimi veren ilk devlet konservatuarı olan Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, ikinci yarım asrına "Emaneti Devralan Sesler" konseriyle başladı.

İTÜ Mustafa Kemal Amfisi'nde gerçekleşen programda konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, üniversitenin yarım asırdır Türk müziği eğitimindeki öncülüğünü sürdürdüğünü belirtti.

Mandal, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin 'Sorumluluk ve Etki Odaklı Bir Araştırma Üniversitesi' vizyonu doğrultusunda, küresel ölçekte etki yaratacak yenilikçi projeler geliştirmeyi, aynı zamanda Türk müziği alanında öncü çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. 'Sorumluluk ve Etki Odaklı Araştırma Üniversitesi' vizyonumuz ve birlikte öğrenme, birlikte geliştirme ve birlikte başarma anlayışımız doğrultusunda, konservatuarımızın ürettiği değerin toplumsal ve uluslararası etkisini artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı da 2025 yılında konservatuarın 50. yılını doldurması vesilesiyle gerçekleştirdikleri bilimsel ve sanatsal etkinliklere değindi.

Programa katılan 1997-2001 dönemi İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Yalçın Tura ise kurucusu olduğu Müzikoloji Bölümünün okula bıraktığı önemli bir miras olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan, konservatuar öğrencilerinden oluşan İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Geleneksel Çalgılar Orkestrası'nı şef Arş. Gör. Dr. Tayfun Demirbaş yönetti.

Program, Demirbaş ve Arş. Gör. Gizem Alever'in, İTÜ TMDK'nin 51. yılına ithafen besteledikleri eserler ile sona erdi.