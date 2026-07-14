İÜ Senatosu'ndan 15 Temmuz anıtına ziyaret - Son Dakika
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İÜ Senatosu'ndan 15 Temmuz anıtına ziyaret

14.07.2026 15:09
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İstanbul Üniversitesi Senatosu, 15 Temmuz şehitlerini anmak için anıtı ziyaret etti ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni gezdi. Rektör Vekili Güldiken, milletin bağımsızlık ve demokrasi iradesine vurgu yaptı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Senatosu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanları anmak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ziyarette bulundu.

Senato üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı ziyarette 15 Temmuz şehitleri için dua etti.

Heyet, daha sonra darbe girişimine ilişkin olayları anlatan belge, fotoğraf, video, kişisel eşyalar ve o geceye ait çeşitli materyallerin sergilendiği Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni de ziyaret etti.

İÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Yahya Güldiken, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, demokrasiye bağlılığının ve ortak vatan bilincinin güçlü biçimde tecelli ettiği tarihi bir gece olduğunu söyledi.

O gece milletin, iradesine, devletine, bayrağına, ezanına ve geleceğine sahip çıktığını, Türkiye'nin istiklal ve istikbal yürüyüşünü hedef alan hain darbe girişimine karşı büyük bir duruş ortaya koyduğunu belirten Güldiken, "Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onların fedakarlığı, bu ülkenin hafızasında daima yaşayacak, birlik, cesaret ve sorumluluk bilincimizin güçlü bir kaynağı olmaya devam edecektir." dedi.

Güldiken, 15 Temmuz'un bir şeyi açık biçimde kendilerine gösterdiğine işaret ederek, "Bir milletin kudreti, silahın, zorbalığın ve karanlık hesapların karşısında ortak iradesini koruyabilmesinde saklıdır. İlkeye, ülkeye ve aileye aidiyet duygusu, böyle zamanlarda toplumu ayakta tutan en güçlü zemindir. Bu aidiyet, birlik fikriyle güç kazandığında milletler geleceklerini daha sağlam inşa eder." ifadelerini kullandı.

Üniversitelere 15 Temmuz'un anlatılması noktasında büyük sorumluluk düştüğüne dikkati çeken Güldiken, şunları kaydetti:

"Üniversite, hakikatin, aklın, bilimin, hukuk fikrinin, toplumsal sorumluluğun ve milli iradenin yanında duran bir kurumdur. Gençlerimizi bilgiyle, ahlakla, eleştirel düşünceyle, demokrasi kültürüyle ve vatan sorumluluğuyla yetiştirmek, geleceğe karşı en temel görevlerimizden biridir. İstanbul Üniversitesi olarak 'Perspektif 2053' yaklaşımımızla açık kapı, açık bilim, ölçülebilir etki ve kamu yararı ilkelerini merkeze alıyoruz. Bu anlayışla milletimizin birliğini güçlendiren, demokrasimizi besleyen, gençlerimizin ufkunu genişleten ve ülkemizin geleceğine değer katan çalışmalar üretmeye devam edeceğiz."

Ziyarete, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Cemil Kaya ve Mehmet Adak ile Rektör Danışmanı Prof. Dr. Haluk Zülfikar ile dekanlar ve senato üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İÜ Senatosu'ndan 15 Temmuz anıtına ziyaret - Son Dakika

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