İvriz Barajı'nda Pelikanlar Ziyarete Geldi

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Konya'nın Halkapınar ilçesinde göçmen kuşların uğrak yerlerinden olan İvriz Barajı, yüzlerce pelikana bir geceliğine ev sahipliği yaptı.

İç Anadolu Bölgesi'nde kuş göç yolu üzerinde bulunan Halkapınar İvriz Barajı, bölge için olduğu kadar yaban hayatı için de önemli bir yere sahip.

Yıl boyunca çok sayıda kuş türüne konaklama ve yaşam alanı olan İvriz Barajı, çok sayıda pelikana da bir geceliğine ev sahipliği yaptı.

İvriz Barajı'na gelen kuşlar, burada bir gece dinlenme ve beslenme molasının ardından bölgeden ayrıldı.

"Sulak ve güvenli alanları otel gibi kullanıyorlar"

Halkapınar Kaymakamı Enes Talha Ulusoy, AA muhabirine, çok sayıda ve türde yabani kuşun barajda beslenip dinlendiğini, bazı türlerin burada ürediklerini söyledi.

Bölgenin kuşlarla farklı bir güzelliğe büründüğünü anlatan Ulusoy, şöyle konuştu:

"Özellikle göç mevsiminde flamingo, ak pelikan, kaz, ördek ve yırtıcı göçmen kuş türleri geçici de olsa İvriz Barajı'nda konaklıyor. Kuşlar, Afrika'ya kadar uzanan uzun göç yollarında böylesi sulak ve güvenli alanları otel gibi kullanıyorlar. Binden fazla pelikan, İvriz Barajı'nda misafir oldu. Gördüğümüz manzara karşısında çok mutlu olduk. Onları buralarda görmek bize belgesel tadında görseller sunuyor. Hava şartlarına göre bazen iki üç gün de kalabiliyorlar."