İYİ Parti, 17 milyar doların kamu harcamaları karşılığını infografikle paylaştı - Son Dakika
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İYİ Parti, 17 milyar doların kamu harcamaları karşılığını infografikle paylaştı

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İYİ Parti, 17 milyar doların kamu harcamaları karşılığını infografikle paylaştı
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İYİ Parti, fon krizinde gündeme gelen 17 milyar dolarlık tutarın hangi kamu harcamalarına denk geldiğini infografikle paylaştı. Parti, tutarı emekli ikramiyesi, KYK bursu ve okul yemeğiyle karşılaştırıp 'Siz susturmaya çalıştıkça biz her yerde anlatacağız' ifadelerine yer verdi.

(ANKARA) - İYİ Parti, fon krizinde gündeme gelen 17 milyar dolarlık tutarın farklı kamu harcamaları karşılığını gösteren bir çalışma yayımladı. Partinin paylaşımında, "Türk Milleti gerçekleri duymasın diye Meclis'i kapatmak elinizde olabilir. Siz susturmaya çalıştıkça biz her yerde anlatacağız" ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti, sosyal medya hesabından "Fonlarda batırılan 17 milyar dolar ne anlama geliyor?" başlıklı bir infografik paylaştı.

Parti, fon krizinde bahsedilen 17 milyar doları emekli ikramiyesinden sosyal konuta, kira desteğinden KYK burslarına, okul yemeğinden şehir hastanelerine kadar farklı kalemlerle karşılaştırdı.

İYİ Parti'nin hesabına göre 17 milyar dolar, 17 milyon emekliye kişi başı bin dolar, yaklaşık 49 bin lira ödeme anlamına geliyor. Tutarın iki bayram ikramiyesine bölünmesi halinde emekli başına 24 bin 500 lira ödeme yapılabileceği belirtildi.

Parti ayrıca bu tutarla yaklaşık 280 bin ailenin konut sahibi yapılabileceğini, bir milyon haneye üç yıl boyunca aylık 20 bin lira kira desteği verilebileceğini savundu.

Paylaşımda, 17 milyar doların KYK yurtlarında öğrenciler için yapılan yıllık harcamanın yaklaşık beş katına denk geldiği belirtilirken, KYK bursu ve kredisi alan 1,5 milyon üniversite öğrencisine altı yıl boyunca aylık 12 bin lira ödeme yapılabileceği ifade edildi.

İYİ Parti ayrıca bu tutarla yaklaşık 15 milyon öğrenciye iki yıl boyunca her okul günü ücretsiz sıcak öğle yemeği verilebileceğini hesapladı.

İnfografikte 17 milyar doların Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu için açıklanan yatırım bedelinin yaklaşık altı katı olduğu, aynı tutarla Bilkent Şehir Hastanesi ölçeğinde 12 hastane yapılabileceği öne sürüldü.

Partinin hesabına göre söz konusu tutar, yaklaşık 1 milyon 700 bin kişinin bir yıllık asgari ücret maliyetini karşılayabilecek veya 24 derslikli yaklaşık 6 bin yeni okul yapılmasını sağlayabilecek büyüklükte.

İYİ Parti paylaşımını, "Fon krizinde bahsedilen 17 milyar dolar ne demek? İşte hesabı" ifadeleriyle yaptı.

Kaynak: ANKA
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