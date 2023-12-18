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İYİ Parti'de 10 yönetim kurulu üyesi istifa etti - Son Dakika
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İYİ Parti'de 10 yönetim kurulu üyesi istifa etti

Alaşehir ilçesinde İYİ Parti'de 10'u asil 21 yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa etti. İYİ Parti İlçe Kadın Politikaları Başkanı Fatma Kaya İbil, eski başkan Kadir Daş'ın belediye başkan adaylığını onaylamadıklarını ve parti yönetimini yönlendirmesini istemediklerini belirterek, istifa ettiklerini açıkladı.

İYİ Parti\'de 10 yönetim kurulu üyesi istifa etti
18.12.2023 - 20:45,
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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde İYİ Parti'de 10'u asil 21 yönetim kurulu üyesi görevlerinden istifa etti.

İYİ Parti İlçe Kadın Politikaları Başkanı Fatma Kaya İbil, "Eski başkan Kadir Daş'ın belediye başkan adaylığını onaylamıyoruz. Ayrıca parti yönetimini yönlendirmesini de istemiyoruz. Başkan Şahin Zengin ile çalışmak istemiyoruz ve eski başkan Kadir Daş'a tepki amacıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyoruz. Sonuçlarına siyasi olarak hepimiz katlanacağız" ifadelerini kullandı.

İbil, 10 asil, 11 yedek olmak üzere 21 yönetim kurulu üyesinin istifa dilekçelerini başkanlığa verdiklerini de ekledi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İYİ Parti'de 10 yönetim kurulu üyesi istifa etti - Son Dakika
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