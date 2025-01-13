İYİ Parti'de En Düşük Maaş 28 Bin Lira - Son Dakika
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İYİ Parti'de En Düşük Maaş 28 Bin Lira

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İYİ Parti, genel başkan Dervişoğlu başkanlığında toplantı yaparak en düşük maaşı 28 bin lira olarak belirledi.

13.01.2025 16:14
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(ANKARA) - İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, Dervişoğlu'nun kent gezileri ile ülke gündemine ilişkin konular ele alındı. Partideki en düşük çalışan maaşının 28 bin lira yapılmasına karar verildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Başlık Divanı'nı topladı. Genel merkez ek binada yapılan toplantıda, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nin gezilerinden olumlu sonuçlar alındığı, gezilerde esnafın da ziyaret edilmesine karar verildi. Bu çerçevede 17 Ocak'ta Kırıkkale ve 18 Ocak'ta da Kayseri'ye yapılacak gezi programında esnaf ziyaretinin de olması benimsendi.

Dervişoğlu'nun talimatıyla genel merkezde 2025 yılında geçerli olacak en düşük maaş 28 bin lira olarak belirlendi. 2025 yılı için belirlenen asgari ücreti eleştiren Dervişoğlu,  "Açlık sınırının 21 bin lira, yoksulluk sınırının ise 72 bin lira olduğu bir ülkede işçiye reva görülen 22 bin 104 lira sadaka bile değildir. İlan edilen artış oranı hiçbir yaraya merhem olmayacaktır. Ocak ayında gelecek zamlarla birlikte daha ilk ayında yine kuşa dönecektir" demiş, İYİ Parti'nin asgari ücret teklifini 28 bin lira olarak açıklamıştı.

İYİ Parti\'de En Düşük Maaş 28 Bin Lira
Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti'de En Düşük Maaş 28 Bin Lira - Son Dakika

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