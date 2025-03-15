İYİ Parti'de Fisun Mehlika Toca'nın Cenazesi

(İSTANBUL) İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2023 seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili adayı olan Fisun Mehlika Toca'nın Levent Barbaros Camii'ndeki cenazesine katıldı.

İYİ Parti İstanbul örgütlerinde değişik kademelerde görev yapan avukat Fisun Mehlika Toca, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 57 yaşında yaşama veda eden Toca için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi ezanının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, partililer, Toca'nın yakınları, sevenleri katıldı.

Buğra Kavuncu, Toca'nın kaybıyla ilgili, "İl Başkanlığım döneminden çalışma arkadaşım, çok değerli Fisun Mehlika Toca'yı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini paylaştı.