İYİ Parti'den 23 Nisan Mesajı

(ANKARA) - İYİ Parti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı videolu mesajda, "Egemenlik; dün olduğu gibi bugün de, yarın da milletindir" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti'nin resmi sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir video paylaşıldı.

Video ile birlikte yayımlanan mesajda, milli egemenlik vurgusu öne çıktı. Paylaşımda, "Egemenlik; dün olduğu gibi bugün de, yarın da milletindir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkan yürekler oldukça daima milletin kalacaktır" denildi.