İYİ Parti'den AK Parti'ye Geçiş Protestosu - Son Dakika
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İYİ Parti'den AK Parti'ye Geçiş Protestosu

İYİ Parti, AK Parti'nin kongresinde vekillerin geçişini protesto ederek salonu terk etti.

23.02.2025 17:08
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Haber: Halil YATAR

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, " AK Parti'nin daveti üzerine onların 8'inci olan Genel Kurultayına katılım sağladık. Kongre öncesinde İYİ Partiden vekil seçilen bazılarının AK Parti'ye geçeceği yönünde söylentiler vardı ama bir netliği yoktu. Kongre esnasında bu vekillerin AK Parti'ye geçeceği ve rozet takacağı netleşti. Bunun üzerine hem seçmen iradesine hem de siyasi ahlaka uygun olmayan bu tutumu protesto etmek üzere Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun da bilgisi dahilinde salondan ayrıldık. En hafif tabiri ile bir oy dolandırıcılığıdır bu olay" dedi.

AK Parti'nin 8'inci Olağan Kongresi'ne katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu ve Alper Akdoğan, İYİ Parti'den istifa eden milletvekillerine rozet takılacağı netleşince salonu terk etti.

ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, şunları kaydetti:

"İYİ Parti olarak, siyasi etik ve seçmen iradesine saygıyı; siyasetimizin bir ilkesi olarak kabul ediyoruz. Bu maksatla AK Parti'nin daveti üzerine onların 8'inci Olağan Kongresi'ne katılım sağladık. Yine nezaket gereği Genel Başkanlarının konuşmasının bitmesini bekledik. Kongre öncesinde İYİ Parti'den vekil seçilen bazılarının AK Parti'ye geçeceği yönünde söylentiler vardı ama bir netliği yoktu. Kongre esnasında bu vekillerin AK Parti'ye geçeceği ve rozet takacağı netleşti. Bunun üzerine hem seçmen iradesine hem de siyasi ahlaka uygun olmayan bu tutumu protesto etmek üzere Genel Başkanımızın Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun da bilgisi dahilinde salondan ayrıldık.

"Gidenlere güle güle, uğurlar olsun"

En hafif tabiri ile bir oy dolandırıcılığıdır bu olay. Biz İYİ Parti'liler olarak güneşin sembolü olan parti rozetimizi; onurumuzla, haysiyetimizle, şerefimizle ve cumhuriyet gibi dimdik ayakta durmak için omurgamızla taşımaya ve Türk milletinin, devletinin menfaatlerini önceleyerek siyaset yapmaya devam edeceğiz. Bu tarihi misyonu omuzlarımızda taşıma devam edeceğiz. Gidenlere güle güle, uğurlar olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti'den AK Parti'ye Geçiş Protestosu - Son Dakika

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