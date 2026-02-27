İYİ Parti'den Alican Uludağ'a Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İYİ Parti'den Alican Uludağ'a Destek

27.02.2026 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selcan Taşçı, gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklanmasının hukuksuz olduğunu belirtti.

(TBMM) - İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasından tutuklanmasına kadar olan bütün işlemlerin "hukuk devleti ilkesine aykırı" olduğunu belirterek, "TCK 217, gazetecileri susturmak için değildi? Asıl halkı alenen yanıltma suçunu işleyenler; basına, hürriyetine halel getirmeyeceği garantisiyle çıkardıkları yasayı, basını susturmak için kullananlar değil midir? Alican Uludağ'ın gözaltına alınması haksız, tutuklanması hukuksuzdur" dedi.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, TBMM'de yaptığı basın toplantısında, Gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alınması ve tutuklanmasını değerlendirdi. "Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti niteliğini, demokrasinin işlerliğini ve adaletin tecellisini; 50 binden fazla insanın ölümünden birinci derecede sorumlu bir terör hükümlüsünü özgürleştirmeye endeksleyen bir anlayıştan söz ediyoruz" diyen Taşcı, bu tabloya karşılık "saatler sonra bir gazetecinin gözaltına alınıp tutuklanmasının" kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Taşcı, gazetecilik mesleğinde 20 yılı aşkın bir geçmişi olduğunu hatırlatarak, "Benim mahallemden olup olmadığına bakmadan; İlhan Selçuk'tan Mustafa Balbay'a, Tuncay Özkan'dan Murat Ağırel'e, Barış Terkoğlu'ndan Barış Pehlivan'a, Müyesser Yıldız'dan Nedim Şener'e, Ahmet Şık'tan Sedef Kabaş'a kadar pek çok meslektaşımın hak ve hukukunu savundum. Bugün de aynısını yapıyorum" dedi.

Alican Uludağ'a yönelik tepkiler sonrası kendisine yöneltilen "Sen onun kim olduğunu biliyor musun" sorusuna da değinen Taşcı, bunu "iktidarın toplumda açtığı en onulmaz yara" olarak nitelendirdi. Taşcı, "Mahallecilik, kutuplaşma ve kampçılık üzerinden 'kendinden olmayana her şey müstehak' anlayışı sistemli biçimde inşa edildi" ifadelerini kullandı.

"Cezaevlerini, gazetecilik yapıyorlar diye üstelik de sadece gazetecilerle doldurmak çok açık bir riyakarlıktır"

Taşcı, Uludağ'ın kim olduğunu "çok iyi bildiğini" söyleyerek "Hemen hiçbir konuda ortak görüşte olmadığım, pek çok yorumuna katılmadığım ancak öznel yorum ile nesnel haberi ayırma konusunda meslek ahlakını koruyan bir gazetecidir" diyerek Uludağ'a yöneltilen isnatların "tamamının gazetecilik faaliyeti" olduğunu vurguladı.

"İYİ Parti'nin gazeteci kökenli tek milletvekili olarak bu sesi yükseltmekle mükellefim" diyen Taşcı, "Evlatlarının önünde uğradığı muamele insanlık dışıdır. İktidar ve ortaklaştığı komisyoncuların, bir terör örgütünün ağırlaştırılmış müebbet hapsa mahkum ele başını özgürleştirmek için birbirleriyle yarıştıkları bir iklimde… Azılı katillerin cezaevlerinden davul zurnalarla salındığı bir iklimde… Cezaevlerini, gazetecilik yapıyorlar diye üstelik de sadece gazetecilerle doldurmak çok açık bir riyakarlık, çok açık bir ikiyüzlülük, ve topluma demokrasinin, hukuk devletinin, adaletin alameti farikası olarak yutturulmaya çalışılan sürecin, kanunsuzluğun ödüllendirilip, anayasal çerçeveye riayet etmenin cezalandırılacağı, suçun ve suçlunun övülüp, Anayasal hak ve hürriyetlerin suçlaştırılacağı, sanıklaştırılacağı, alabildiğine zulümdar bir dönemin habercisi olduğunun da kanıtıdır. Bu çifte standartlar ittifakından adalet bekleyen çok yanılır" değerlendirmesinde bulundu."

Açıklamada, "Azılı katillerin cezaevlerinden tahliye edildiği bir iklimde, cezaevlerinin gazetecilerle doldurulması açık bir riyakarlık ve ikiyüzlülüktür" denilerek, bunun "hukuk devleti ve demokrasi söylemleriyle bağdaşmadığı" savunuldu.

Taşcı, Uludağ'ın ifadeye çağrılması halinde gidebileceğini belirterek, "Evinin basılması, 'yakalandı' şeklinde servis edilmesi ve terör suçlarıyla ilgisi olmamasına rağmen Terör Suçları Savcılığı'na götürülmesi, yapılan işlemlerin keyfiyetini göstermektedir" dedi. Uludağ'a atfedilen paylaşımlara da değinen Taşcı, "Cumhurbaşkanına hakaret içermeyen, gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi gereken paylaşımlar bunlardır" dedi.

"Basına, hürriyetine halel getirmeyeceği garantisiyle çıkardıkları yasayı, basını susturmak için kullananlar değil midir?"

Taşcı, soruşturmanın, Uludağ'ın "Casperlar çetesi"ne ilişkin paylaşımlarının ardından başlatıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Asıl mesele budur. Asla sızmasın istenilen neler planlanıyor ki, Ankara'nın, adliye koridorlarını en iyi koklayan muhabirini susturmak ihtiyacı duyuyorsunuz? Bu hikayenin en endişenlememizi gerektiren yeri bu sorunun cevabıdır. Hukuk eliyle ne menem bir operasyona hazırlanılıyor? ve şunu da sormak zorundayız iktidara; Hani, TCK 217, gazetecileri susturmak için değildi? Hani, TCK 217'nin uygulanabilmesi için; 'Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saiki' olması gerekirdi? Hani, 'Ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgi' içermesi gerekirdi ve hani, 'Haber verme sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz'dı? Asıl halkı alenen yanıltma suçunu işleyenler; basına, hürriyetine halel getirmeyeceği garantisiyle çıkardıkları yasayı, basını susturmak için kullananlar değil midir?"

Kaynak: ANKA

Selcan Taşçı, Milletvekili, İYİ Parti, Tekirdağ, Uludağ, Güncel, Hukuk, Tck, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti'den Alican Uludağ'a Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Uludağ’daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı Uludağ'daki yangın faciasında tutuklu sanıklar için ev hapsi kararı
Bakan Göktaş’tan çocuklarla duygulandıran “Kabe’de Hacılar“ paylaşımı Bakan Göktaş'tan çocuklarla duygulandıran "Kabe'de Hacılar" paylaşımı
Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım
Oyunculuğu bırakıp EYT’li olmuştu Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı
’’Hu Der Hacılar’’ dünyayı kasıp kavuruyor: ABD’li işçiler bile eşlik etti ''Hu Der Hacılar'' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti
Ford, yazılım hatası nedeniyle 4 milyondan fazla aracını geri çağırdı Ford, yazılım hatası nedeniyle 4 milyondan fazla aracını geri çağırdı

17:05
“Futbolda bahis“ soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 17:34:06. #.0.4#
SON DAKİKA: İYİ Parti'den Alican Uludağ'a Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.